C'est quand même rare, en fait, je ne me rappelle pas avoir vu une telle chose, qu'un chef de parti dise, en fait affirme, non s'engage formellement, publiquement, à garantir un poste de ministre à un candidat ou une candidate.

Mais peu importe comment cela s'est passé, Philippe Couillard court un certain risque, à cause de l'effet domino.

Je place Bourdon dans cette case, mais j'envoie Barrette où? Il faut que je lui donne quelque chose qu'il veut, sinon il pourrait me causer du trouble en campagne. Bon, il veut le Trésor, je lui donne le Trésor.

Oh, mais là, il y a Pierre Arcand au Trésor, alors je fais quoi avec Pierre? Il ne va pas être content. Est-ce qu'il va me faire du trouble en campagne? Et tous ceux qui n’ont pas été nommés ministres ces dernières années, ils vont se dire, pourquoi Gertrude reçoit le traitement royal, pourquoi pas moi, alors que je sue ma vie pour ce parti?

Oui, Mme Bourdon est une bonne candidate, une excellente, en fait. Il va falloir qu'elle soit vraiment bonne pour apaiser le tourbillon dans lequel elle fait son entrée en politique...