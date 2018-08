Deux bateaux de la Garde côtière sont en route vers le lieu de l’incident pour venir en aide aux passagers. One Ocean Expeditions y a également envoyé un autre de ses navires.

« Nous regrettons les inconvénients que cela occasionne pour nos passagers et nous travaillons de près avec le capitaine et le propriétaire du bateau, ainsi que les différentes agences impliquées pour que la situation soit résolue le plus rapidement et le plus sécuritairement possible », indique la directrice générale de One Ocean Expeditions, Catherine Lawton.

Le Akademik Ioffe peut transporter jusqu’à 96 passagers et 65 membres d’équipages. Le nombre de personnes qui étaient à bord au moment de l’incident n’est pas connu pour le moment.