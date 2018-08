L'organisme se dit démuni et demande même une compensation à la Ville. Le secrétaire-trésorier du comptoir de la Saint-Vincent-de-Paul de Hull, Germain Mathieu, affirme avoir fait une demande auprès de la Ville. On demande une compensation de 8550 $ pour ramasser les déchets autour de nos boîtes , dit-il.

Les élus gatinois se sont prononcés, jeudi, en faveur de la gratuité au centre de transbordement. Or, cela ne règle pas tout, selon la Société Saint-Vincent-de-Paul.

L'organisme a dû faire la collecte des déchets abandonnés sur son terrain et les trier. Il a aussi dû transporter les déchets non recyclables au centre de transbordement et payer des frais de 125 $ par tonne.

L'organisme demande aussi à la Ville de Gatineau de prévoir une aide à plus long terme, parce qu'il craint que les gens continuent de se débarrasser de leurs déchets près de leurs boîtes de dons.

Pas de négociation sur la place publique

La conseillère municipale et présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, Maude Marquis-Bissonnette, souligne que certains organismes, comme la Saint-Vincent-de-Paul, pourront aussi déposer leurs encombrants gratuitement au centre de transbordement après l'adoption finale de la nouvelle réglementation, prévue le 28 août.

La Saint-Vincent-de-Paul avait deux demandes : la gratuité au centre de transbordement et le remboursement , a soutenu Mme Marquis-Bissonnette.

Moi, je ne vais pas négocier sur la place publique. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale

Avec les informations de Florence Ngué-No