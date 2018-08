Même si l'ouragan a été rétrogradé à la catégorie 2 sur une échelle de 5, des vents de plus de 160 km/heure créent de fortes vagues le long des côtes. Plus de 60 cm de pluie sont tombés, détruisant certaines routes sur l’île d’Hawaï, aussi connue sous le nom de Big Island.

La Québécoise Sarah-Jeanne Royer, qui est océanographe à l’Université d’Hawaï, a préféré quitter la capitale pour se réfugier chez des amis, qui habitent un peu plus à l’intérieur des terres.

« Les vents étaient très forts, les autoroutes allaient fermer, certaines personnes subissaient déjà des coupures d’électricité, et nous avons donc décidé de prendre l’autoroute avant qu’elle ne soit fermée et de nous réfugier chez des copains », a-t-elle expliqué à Radio-Canada.

Selon Mme Royer, les gens sont très stressés dans l’attente de l’ouragan, puisqu’ils ne savent pas encore avec quelle force il va frapper l’archipel. « Le plus gros souci, c’est l’électricité et la nourriture. Probablement qu’on va manquer d’électricité dès ce soir », dit-elle.

Pour se préparer au pire, Mme Royer et les amis chez qui elle loge ont rempli les baignoires d’eau, barricadé les fenêtres avec des planches de bois et fait une bonne quantité de provisions de nourriture. Elle indique d’ailleurs que les rayons des grandes épiceries sont pratiquement vides, après le passage de milliers de citoyens inquiets.

En ce moment, les gens sont tous confinés à l’intérieur, explique-t-elle, ce qui crée une étrange impression de calme dans les rues.