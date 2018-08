Un texte de Roxanne Simard

Pour forcer l’administration municipale à tenir un référendum sur l'achat des bacs bruns, un nombre total de 8022 signatures était nécessaire.

Même si ce chiffre n’a pas été atteint, la mairesse de Saguenay assure qu’il y aura une rencontre avec le conseil municipal avant d’aller de l’avant avec le règlement d’emprunt.

C’est évident qu’à travers ça on comprend qu’il y a un message, mais on va prendre le temps d’analyser les choses pour prendre les actions qui sont jugées nécessaires. Josée Néron, mairesse de Saguenay

La décision devrait être prise cette semaine assure la mairesse. « On sait que les gens veulent savoir quel choix on va faire alors on va tenir la population au courant dès qu’on va avoir eu le temps de se concerter », a-t-elle précisé.

Josée Néron a d'ailleurs commenté les différentes sorties du chef du Parti des citoyens de Saguenay, Dominic Gagnon, qui s'est toujours positionné contre le bac brun.

Avec tout ce qu’on a vu de désinformation, de campagne un peu particulière de la part de l’opposition, parce qu’il faut le dire, ça émane directement de Dominic Gagnon. Il est allé jusqu’à payer de la publicité pour inciter les gens à aller signer le registre, c’est assez particulier. Alors je pense qu’on va prendre le temps de décanter tout ça, d’analyser les choses.

Cette semaine, plusieurs conseillers municipaux avaient demandé l’abrogation du règlement d’emprunt. Tout comme Dominic Gagnon et l’Association des contribuables de Saguenay, ils dénonçaient le fait que le registre n’était accessible que dans un seul des trois arrondissements de Saguenay.

Ils croient aussi qu’une autre méthode pourrait être envisagée pour revaloriser les matières putrescibles.

Rappelons que d’ici 2020, les municipalités québécoises devront cesser d'enfouir les matières organiques compostables.