« C’est juste une autre manière de faire quelque chose de spécial pour les gens qui nous apprécient à Winnipeg », déclare Matt Peters, chanteur, guitariste et claviériste au sein du sextuor.

Pour participer à la chasse au trésor, il faut télécharger une application et s’inscrire en équipe sur le site du groupe. Les chasseurs recevront ensuite huit indices pour trouver l’album enterré dans une boîte quelque part dans la ville.

Le claviériste Matt Schellenberg explique que le premier indice mène à un lieu où les participants devront résoudre une énigme qui dévoilera un code. « Ce code, si vous l’entrez et qu’il est correct, vous permet d’avoir accès au prochain indice, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous obteniez une pelle avec des coordonnées GPS inscrites dessus », dit-il.

J’espère que les gens vont sortir et voir la ville d’un autre oeil. Matt Peters, membre des Royal Canoe

Les 200 premiers inscrits à la chasse au trésor pourront acheter des billets pour une soirée d'écoute exclusive du nouvel album, qui aura lieu sur le toit de la Winnipeg Art Gallery, ce mois-ci.

Officiellement, l’album ne devrait pas sortir avant l’année prochaine.

Ce n’est pas la première fois que Royal Canoe fait preuve d’originalité. En 2016, ils avaient livré l’album Something got Lost Between Here and the Orbit en vélo à des admirateurs qui organisaient des soirées d’écoute à Winnipeg.