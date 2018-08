Cette étude servira à déterminer le tracé exact et la technologie qui doit être adoptée. Après s'être prononcée en faveur d'un système de train léger sur rail, la STO souhaite maintenant évaluer les différentes technologies et options de tracés disponibles.

Une première étude avait été rendue publique en février, mais les dirigeants de la STO avaient admis que celle-ci ne prenait pas en considération le fait que beaucoup de citoyens se rendent quotidiennement de Gatineau à Ottawa et vice versa.

Le transporteur public veut analyser certaines questions avant de pouvoir présenter un concept final, notamment en ce qui a trait à l’achalandage prévu. La présidente de la STO, Myriam Nadeau, a expliqué que la Société se base sur les résultats de l’étude précédente.

En partant des tracés des deux axes déjà établis dans la première étude [...] on identifie un axe plus au nord avec [le boulevard des] Allumettières [...] et l’axe [du chemin d'] Aylmer , a-t-elle dit. À partir de ces deux axes-là, on doit définir le tracé d’arrimage avec Ottawa par rapport aux différents ponts qui peuvent être envisagés pour le transfert des usagers.

La STO prévoit terminer la présente étude d’ici mars 2019. L'étape suivante sera la finalisation de la conception du projet, prévue pour 2020. Ensuite, les citoyens pourraient devoir attendre de 7 à 10 ans avant de pouvoir monter dans un système de train léger sur rail.

Avec les informations de Roxane Léouzon