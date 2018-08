Les témoignages de clients et d'ex-employés mécontents envers des compagnies comme Bell, Telus, Rogers et Vidéotron affluent sur le site web du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). L'organisme enquête sur d'éventuelles pratiques de ventes trompeuses ou agressives et les Canadiens qui ont une histoire à raconter ont jusqu'au 30 août pour le faire.