Un texte de Miguel Lachance

Pierre Lamoureux, du groupe Brasse-Camarade, souligne le rôle de pionnier de Robert Paquette : Un artiste et une chanson qui ont inspiré toute une génération qui à son tour en a inspiré une autre et ça continue. Tout a commencé avec Robert. Bravo et merci!

Je suis tellement content pour Robert. Pour un auteur-compositeur, c’est l’honneur ultime. Félicitations, mon ami! Marcel Aymar, membre du groupe CANO

Marcel Aymar en spectacle à la Nuit sur l'étang, à Sudbury Photo : Radio-Canada/Nabi-Alexandre Chartier

Yves Doyon, le chanteur du groupe En Bref, affirme être impressionné par la longévité de la chanson Bleu et blanc, qui continue d’avoir un impact sur plusieurs personnes. Les gens se l’approprient et c’est comme si elle n’appartient plus à Robert, mais à tout le monde.

Toutes mes félicitations Robert. Très heureux pour toi que tu reçoives ce prix prestigieux! Tu le mérites grandement! Encore une fois, bravo! François Dubé, pianiste

L’auteur-compositeur-interprète et humoriste Stef Paquette a lui aussi voulu exprimer son admiration pour le succès de Bleu et blanc : À 6 minutes 16 secondes, c’est probablement le plus long “hit” de la chanson franco-canadienne!

Stef Paquette Photo : Radio-Canada/Josée Perreault

C’est quand je me suis retrouvé dans une soirée karaoké au Québec et que j’ai remarqué que la chanson Bleu et blanc se retrouvait dans le catalogue de chansons que j’en ai réalisé l’importance! Et maintenant, elle sera intronisée au Panthéon des AC du Canada? Incroyable! Stef Paquette, auteur-compositeur-interprète