Un peu plus tôt cette semaine, un blogue torontois avait rapporté que le bureau du premier ministre ontarien avait demandé aux fonctionnaires du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de ne plus utiliser ces mots sur les médias sociaux.

Une porte-parole pour le premier ministre Ford a toutefois indiqué qu’aucune directive de la sorte n’avait émis par le gouvernement.

Le gouvernement ontarien a lancé une enquête dans ce dossier et prendra des mesures pour corriger cette inexactitude.

La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, a dénoncé sur Twitter le politique de muselage des fonctionnaires.

Le ministre de l'Environnement, Rod Phillips a promis que le gouvernement allait dévoiler un nouveau plan de lutte contre le changement climatique à l’automne.

Le Parti vert réagit

Le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner a demandé au ministre Phillips de clarifier la situation.

Je vous demande de bien vouloir clarifier la situation et de dire sans équivoque que tous les fonctionnaires du gouvernement sont autorisés à parler des changements climatiques , a souligné M. Schreiner dans une lettre envoyé à M. Phillips en début de journée vendredi.

M. Phillips a répondu en fin de journée au député de Guelph en indiquant que l’envoi de ce mémo était une erreur.