Un texte de Bienvenu Senga avec les informations de Mathieu Grégoire

Les gens ne venaient simplement pas parce qu’ils entendaient que le Nord-Est de l’Ontario était un grand brasier , avance la directrice générale de Nature and Outdoor Tourism Ontario, Laurie Marcil.

L’organisation installée à North Bay fait la promotion du tourisme de plein air.

Selon Mme Marcil, de nombreux commerces et établissements à vocation touristique de la région ont souffert des annulations de dernière minute des clients, qui dans certains cas n’auraient pas dû avoir lieu .

C’est la manière dont les incendies de forêt ont été couverts par les médias qui donnait l’impression que tous les commerces étaient fermés alors que la majeure partie des établissements étaient ouverts et capables d’accueillir des visiteurs. Laurie Marcil, directrice générale de Nature and Outdoor Tourism Ontario

La directrice générale de Nature and Outdoor Tourism Ontario, Laurie Marcil, indique que son organisation compte demander de l'aide financière pour les entreprises touristiques qui ont connu une mauvaise saison estivale. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Mme Marcil indique que l’organisation qu’elle dirige met en oeuvre plusieurs moyens pour tirer profit du reste de l’été .

On se sert des médias sociaux et avec nos partenaires; nous essayons de transmettre le message qu’il y a toujours de beaux espaces à explorer , explique-t-elle.

La coordonnatrice du marketing de Northern Ontario Tourism, Jordan Nicksy, fait écho aux propos de Mme Marcil.

L’impact est toujours ressenti, et cela même dans les régions qui n’ont pas directement été touchées par les feux de forêt , affirme-t-elle.

Elle croit que les pertes financières que subissent les propriétaires d’établissements de loisirs du Nord-Est ontarien sont notamment liées à la mauvaise compréhension et la désinformation sur ce qui se passe réellement dans la région .

Dans l’espoir de changer cette perception, l’organisation de promotion du tourisme a entre autres invité dans le Nord-Est des influenceurs établis dans la grande région de Toronto qui relatent sur les réseaux sociaux leurs expériences de séjour.