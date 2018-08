Un texte de Piel Côté

L'homme est venu raconter son histoire vendredi après-midi à la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, qui se tenait à Val-d'Or.

À son avis, on ne se préoccupe pas assez de la jeunesse autochtone. Les services sociaux ne sont pas assez présents pour les jeunes dans le besoin. Selon lui, son enfance et celle de dizaines d'autres Autochtones n'ont pas été faciles, parce qu'on n'était pas en mesure de répondre aux besoins des Autochtones.

Le monde ne s'occupe pas de nous autres, on n'est pas important. Nous autres, on a commencé à sniffer de la colle, sniffer du gaz et on commençait à faire des vols. Ah, quand on fait des vols, il y a des gens qui commencent à s'occuper de nous autres , déplore-t-il.

Agressions sexuelles subies et commises

En plus d'avoir sombré dans l'alcoolisme, Jerry Anichinapéo a pris de la drogue dans sa jeunesse, mais il a aussi subi des agressions sexuelles, en plus d'en commettre.

Aujourd'hui il admet ses crimes, mais il a aussi avoué ne pas toujours avoir discerné le bien et le mal.

J'ai agressé des femmes, sans le vouloir, mais c'était toujours caché, on me l'a montré comme ça. Jerry Anichinapéo

Comment développer un sens que ce tu fais ce n'est pas bien? Comment dire à propos du prêtre? Comment dire à propos de la personne qui m'a fait des gestes à caractère sexuel? Est-ce juste moi que l'on doit punir? Non , martèle-t-il.

Jusqu'à tout récemment, il a toujours eu de la difficulté à nommer ses actes, qu'il reconnaît aujourd'hui comme étant réprochables.

Comment un gars comme moi, j'arrive à dire le mot, j'ai commis un viol quand je n'ai jamais été capable de dire j'ai subi des viols? , soulève-t-il.

Trois ans de pénitencier pour des constats impayés

Le président de la commission lui-même, Jacques Viens, estime que certains passages du témoignage de Jerry Anichinapéo n'auraient pas dû se produire, notamment en ce qui concerne son temps passé au pénitencier pour des contraventions impayées.

Il ait été condamné à plus de trois ans de pénitencier fédéral à la Cour municipale, en 2015, pour des constats d'infractions municipales impayés. M. Anichinapéo avait pour plus de 35 000 $ en constats municipaux impayés.

Si j'avais été à Montréal, j'aurais fait des travaux compensatoires, je n'aurais pas fait de la prison , raconte celui qui avait pourtant une entente pour des travaux communautaires. Mais entre temps, il a été embarqué par des policiers et son avocat, à qui il « faisait confiance », lui a dit qu'il était trop tard.