Dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata, le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Denis Tardif, a fait connaître les thèmes qu'il mettra de l'avant au cours de sa campagne électorale.

Il compte notamment se pencher sur le financement du Parc Maritime de Rivière-du-Loup ainsi que sur le prolongement de l'autoroute 20 dans les Basques, en plus de miser sur l'accélération du projet de transformation de la route 185 en autoroute 85.

Celui qui a déjà enseigné au collégial promet également que l'éducation sera au cœur de la campagne de la CAQ.

À La Pocatière, le candidat du Parti québécois dans Côte-du-Sud, Michel Forget, a dénoncé la centralisation des pouvoirs décisionnels à Rimouski depuis l'instauration des Centres intégrés de santé et des services sociaux (CISSS).

Selon le candidat du PQ dans Côte-du-Sud Michel Forget, il est essentiel de décloisonner les actes cliniques médicaux. #icibsl pic.twitter.com/InmTqr1jnD — Patrick Bergeron (@Bergeronp) 24 août 2018

Il estime que de nombreux épisodes de manque de personnel auraient pu être évités à La Pocatière si les directions des centres hospitaliers avaient une plus grande latitude.

Michel Forget croit aussi qu'il est important de décloisonner certains actes médicaux pour permettre un meilleur service à la population.

Les députés et candidats du Parti québécois étaient pour leur part au Salon national Chasse Pêche Plein Air de Rimouski.

Le candidat du parti dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé et celui dans Rimouski, Harold LeBel, en ont profité pour expliquer leurs engagements en matière de faune, de chasse et de pêche.

Le PQ compte rendre gratuits pour tous le permis d'initiation à la chasse et le permis de pêche pour les moins de 18 ans. Il souhaite aussi diminuer de 20 % le prix des permis de pêche et doubler progressivement le nombre de baux de villégiature tirés au sort annuellement.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

En Gaspésie, Québec solidaire promet de dévoiler sous peu le nom des candidats dans Matane-Matapédia. Il s'agit d’une des deux circonscriptions où Québec solidaire n'est pas encore représenté dans l'Est-du-Québec.

Dans la circonscription de Gaspé, le parti est représenté par Alexis Dumont-Blanchet. Il devrait lancer sa campagne samedi à la marina de Gaspé.

Le parti compte aussi Catherine Cyr-Wright dans Bonaventure, et Robert Boudreau aux Îles-de-la-Madeleine.

Côte-Nord

L’autre candidature manquante de Québec solidaire se trouve dans la circonscription René-Lévesque, sur la Côte-Nord, et sera aussi dévoilée sous peu.

En attendant, deux candidates ont lancé leur campagne dans la circonscription Duplessis.

La candidate de la Coalition avenir Québec, Line Cloutier, l’a fait dans son village natal, Rivière-au-Tonnerre.

La candidate a affirmé qu'elle souhaite représenter la réalité des petites localités comme la sienne. Selon elle, l'élection d'un gouvernement caquiste permettrait à la région de faire des gains importants.

La candidate de la Coalition avenir Québec dans Duplessis, Line Cloutier Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Line Cloutier indique que la santé et l'éducation font partie de ses priorités. Elle entend également mettre de l'avant le tourisme, le soutien aux jeunes familles et aux aînés et le développement économique.

La députée sortante et candidate du Parti québécois, Lorraine Richard, a aussi lancé sa campagne.

Elle indique que la santé et la décentralisation des pouvoirs et des services en région font partie de ses priorités en vue de l'élection du 1er octobre.

La députée sortante a aussi critiqué ses opposants politiques. Selon elle, la CAQ n'est pas dotée d'une équipe qui possède l'expérience nécessaire pour diriger le Québec et ne croit pas au développement économique des régions.

Elle a aussi réitéré ses critiques au sujet des coupes du gouvernement libéral dans le domaine de la santé au cours du dernier mandat.