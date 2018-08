Brian MacAdam, 27 ans, a comparu vendredi en cour provinciale à Charlottetown pour enregistrer un plaidoyer de culpabilité.

L’enquête a permis de démontrer qu’il avait publié sur un site Internet 41 images désignées intimes par le Code criminel, sans le consentement des personnes qui y apparaissaient.

Selon les documents présentés en cour, MacAdam a comparé ses actions à montrer une collection de cartes de baseball .

C’est un cas de vengeance pornographique , a martelé la procureure de la Couronne, Lisa Goulden.

Une enquête a été ouverte il y a quelques mois lorsqu’une ancienne amie de coeur de MacAdam a vu une photo d’elle, nue, sur un site Internet qui permet à ses utilisateurs de publier du matériel pornographique anonymement.

Les enquêteurs ont découvert que le suspect avait publié sur Internet des photos d’au moins quatre autres femmes de l’Île-du-Prince-Édouard qui n’y avait pas consenti. Certaines d’entre elles ont appris la situation des policiers et disaient ne pas savoir comment MacAdam avait obtenu ces photos.

Dans plusieurs cas, le nom des fichiers était composé du nom de la femme apparaissant sur la photo.

MacAdam a notamment plaidé coupable à une accusation de distribution de pornographie infantile. Selon le dossier, il a publié cinq photos prises lorsque l’adolescente qui y apparaissait avait 16 et 17 ans.

Je reçois des messages de gens que je ne connais même pas

Lors d’un interrogatoire, MacAdam a avoué aux enquêteurs avoir agi pour se venger et parce qu’il désirait faire du mal à la victime qui a porté plainte.

La distribution non consensuelle d’images intimes est un crime au Canada.

L’identité des victimes est frappée d’un interdit de publication. J’ai peur de sortir de la maison, je reçois des messages de gens que je ne connais même pas , a témoigné en cour l’une d’entre elles.

Après son arrestation, MacAdam a contrevenu à ses conditions de remise en liberté en tentant d’entrer en contact avec certaines de ses victimes par téléphone et par les réseaux sociaux.

Accusations contre un autre invididu

Un autre homme est accusé relativement à cette enquête. Christopher Delong, 27 ans, de New Dominion, a plaidé non coupable à une accusation de distribution d’une image intime et à une accusation d’entrave à la justice. Son procès est prévu pour décembre en Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard.

Quant à MacAdam, il demeure incarcéré jusqu’à son retour en cour le 24 septembre pour le prononcé de sa sentence. La distribution de pornographie infantile est assortie d’une peine minimale d’un an d’emprisonnement.

Les images partagées sans consentement ont été retirées du site web où elles apparaissaient, mais le site serait toujours en ligne.

Avec les informations de Brian Higgins, CBC