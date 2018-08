Un texte de François Joly

La nouvelle usine située à Balzac, au nord de Calgary, sera construite au coût de 30 millions de dollars, et mesurera plus de 16 000 mètres carrés. Elle doit ouvrir ses portes au printemps 2019. C'est l'entreprise Enterra qui est derrière le projet.

« Les larves de mouches soldats sont une excellente source de protéine et de gras », explique la vice-présidente d’Enterra, Victoria Leung.

Sans vouloir en dévoiler la quantité exacte, elle affirme que l'usine produira des milliers de tonnes de nourriture chaque année. Celle-ci aura la forme de farine animale semblable à la farine de poisson employée dans les fermes d’élevage.

Les poulets élevés en liberté grattent le sol pour trouver des insectes, alors ce n’est pas si différent pour eux. Victoria Leung, vice-présidente d’Enterra

Les insectes font tranquillement leur apparition sur les tablettes des épiceries. Il est cependant beaucoup plus facile de convaincre les éleveurs de les adopter, selon Victoria Leung. Cette nourriture viendra faire compétition au soya, au maïs ou à farine à base de poisson. C’est un marché potentiel de centaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Les stocks de poisson utilisés pour la farine sont d'ailleurs en constante diminution, rappelle Victoria Leung.

Sauver de l’argent et de l’eau

Les insectes permettent également d'économiser des milliers de litres d'eau par kilo de viande produit. C’est un avantage pour les éleveurs de l'Ouest canadien, qui font face à des sécheresses toujours plus longues, croit le professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

« Plus on offre d’options d'épargne pour les producteurs, plus qu'ils pourront se sortir des situations précaires causées par les changements climatiques », explique-t-il.

« Si la demande continue d’augmenter, on va avoir des problèmes. De plus en plus, on voit les gouvernements encourager leurs citoyens à consommer un peu moins de viande », ajoute-t-il.

L’élevage des insectes est particulièrement intéressant puisque les larves se nourrissent de résidus alimentaires. Il ne s’agit cependant pas de compost, mais de résidus comme des légumes rejetés avant d’atteindre les supermarchés.

« Un des grands avantages des insectes, c’est qu’ils n’ont pas besoin de terres arables ou d’eau. Les résidus alimentaires contiennent toute l’eau dont ils ont besoin », explique Victoria Leung.

Cette économie d’eau est particulièrement intéressante puisque le prix de la nourriture pour animaux augmente normalement en temps de sécheresse.