Camille, jouée par Rachelle Vinberg, promet à sa mère de ne plus en faire après un petit accident. Cette dernière trouve que ce sport est trop dangereux. Promesse qui ne sera pas tenue, puisque la jeune fille continue à pratiquer en secret. Elle rencontre un groupe de filles qui font de la planche et racontent leurs exploits sur Instagram sous le nom du collectif Skate Kitchen.

Un groupe qui existe dans la vraie vie et alimente réellement un compte Instagram de ce nom. Elles jouent leur propre rôle. La réalité n’est donc jamais très loin dans ce premier long métrage de fiction de Crystal Monelle, qui a aussi réalisé le documentaire The Wolfpack sur des cinéphiles reclus dans un appartement de New York.

Skate Kitchen a déjà voyagé dans plusieurs festivals, dont Sundance et Fantasia. « Il s'inscrit vraiment dans ce courant de jeune cinéma indépendant américain, comme Dope ou Give Me The Loop, ces films qui cherchent à s'approprier un certain esprit de la rue », dit la critique de Medium large Helen Faradji qui a beaucoup aimé ce « bon film ».

Par ailleurs, le film soulève quelques enjeux, dont la place des femmes dans un sport principalement pratiqué par des hommes, mais ça ne semble pas en être l’objet principal.

Ce qui semble surtout préoccuper la réalisatrice, c'est le portrait de groupe, l'énergie de ces jeunes filles. […] Je trouve qu'il y a, dans ce portrait, quelque chose d'assez moderne, d'assez rafraîchissant. Helen Faradji

Son collège Georges Privet est bien d'accord avec son appréciation de ce long métrage : « C'est un film qui fait très plaisir, en particulier car c’est un film militant quelque part, mais qui ne milite jamais ouvertement pour quoi que ce soit. Il milite pour l'épanouissement, pour la liberté, pour le mouvement, et il n'y a rien de plus cinématographique que le mouvement. »

Il ajoute qu’on est au cœur de l’action, avec les planchistes à New York. « C’est un film qui fait rêver. […] Avoir une jeune fille, je l’emmènerais [le] voir, elle triperait. »

Skate Kitchen vient de sortir en salle au Québec, avec Rachelle Vinberg, Jaden Smith et Dede Lovelace.