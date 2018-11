Un texte d’Antoine Aubert

Adele dit qu’il a changé sa vie. Mary J. Blige le considère comme l’un des albums les plus incroyables jamais faits. Le Canadien Drake a récemment utilisé un extrait d’Ex-Factor dans sa chanson Nice for What.

Avec ses 16 titres (dont 2 cachés) et ses 19 millions d’exemplaires vendus, The Miseducation of Lauryn Hill a marqué l’histoire du hip-hop. Dès sa première semaine de commercialisation, 422 600 exemplaires ont été vendus aux États-Unis, du jamais vu pour une femme. Lauryn Hill faisait alors mieux que les chanteuses à voix pourtant au sommet. L’année précédente, Céline Dion avait sorti Let's Talk About Love, et Mariah Carey avait confirmé son statut de vedette avec Butterfly.

Symbole féministe

Au-delà des chiffres, The Miseducation of Lauryn Hill reste aussi le symbole d’une victoire. Il a montré qu’une artiste hip-hop pouvait atteindre les sommets toute seule, en y mettant ses propres couleurs. Lauryn Hill avait alors seulement 23 ans. « Pour la première fois, c’était du real talk [les vraies affaires] pour les femmes », indique la rappeuse Kayiri.

La jeune artiste québécoise n’avait que 6 ans au moment de la sortie de l’opus. Ce n’est que plus tard, en devenant à son tour artiste, que l’ancienne membre du groupe de femmes Bad Nylon a réellement plongé dans l’album conçu aux États-Unis et en Jamaïque.

C’est une femme qui nous a tellement influencés, surtout nous les artistes afro-américains et toutes les femmes en général. Kayiri

« Voir une femme avec des dreadlocks, pas pétasse, y arriver, avec un côté si authentique, et à ce niveau-là, ça met de l’huile sur le feu, dans le bon sens du terme. Tu te dis : OK, c’est bon, on y va », confirme, tout aussi admirative, la rappeuse québécoise Jenny Salgado.

Lauryn Hill, en 1999, lors des prix MTV Video Music Photo : Getty Images/Scott Gries

L’album ne se voulait pas revendicateur, encore moins commercial. « Il s’agit plus de me trouver moi-même », assurait Lauryn Hill au magazine Rolling Stone au moment d’en faire la promotion. Son titre s’inspirait toutefois d’œuvres ô combien politiques, décrivant la lutte des Noirs pour combattre le racisme et l’ostracisme, et faire valoir leurs droits : The Mis-Education of the Negro, livre écrit par Carter G. Woodson, et le livre et le film The Education of Sonny Carson, récit de la vie du militant Robert « Sonny » Carson.

Il n’en reste pas moins que la lutte de Lauryn Hill était avant tout personnelle. Sa « rééducation » s’est faite contre un patriarcat musical alors (et encore aujourd’hui, préciseront certains) monnaie courante dans le milieu. L'intéressée l’a côtoyé de près avec le groupe The Fugees.

Le trio avait obtenu une reconnaissance mondiale grâce au succès de l’album The Score (17 millions d’exemplaires vendus), sorti en 1996. Aux côtés de Wyclef Jean et Pras, le rap rapide de Lauryn Hill retenait l’attention, tout comme sa voix lorsqu’elle chante Killing Me Softly, reprise de Lori Lieberman.

Son timbre grave et habité se trouvait malgré tout coincé dans un trio où les hommes dominaient numériquement. « Quand t’es une femme qui rappe avec des dudes, va venir ce moment où tu vas avoir envie d’exposer tout ton état de femme », explique Jenny Salgado, qui, comme Lauryn Hill, a quitté son groupe – Muzion – pour se faire entendre.

Victoire contre Wyclef Jean

L’affaire était d’autant plus compliquée pour Lauryn Hill qu’elle entretenait une relation amoureuse tumultueuse avec Wyclef Jean, déjà marié à une autre femme. L’aventure en solo de la jeune femme mécontentait le chanteur haïtien, qui voyait sa protégée lui échapper. Il aurait indiqué que ceux qui travailleraient avec la jeune de femme ne collaboreraient plus jamais avec lui.

« J’aurais voulu être là quand Wyclef Jean a entendu l’album pour la première fois », dit, en riant, Nicolas Tittley. Selon le spécialiste musical, le refrain de la première chanson, Lost Ones, s’adresse directement au rappeur : « You might win some but you just lost one » – Il se peut que tu en gagnes certaines, mais tu viens d’en perdre une.

C’est indéniablement elle, la boss. Elle le dit. Elle parle d’ailleurs d’elle à la troisième personne. Nicolas Tittley

Lost Ones est l’une des chansons les plus rappées de l’album, où la soul règne en maître, à l’image d’Ex-Factor, considérée par beaucoup comme une évocation plus romantique de la relation de Lauryn Hill avec Wyclef Jean. Ces sonorités douces à l’oreille sont pour beaucoup à l’origine du succès mondial de The Miseducation of Lauryn Hill.

« J’ai été conquise tout de suite. Tu appuies sur lecture et dès les premières chansons tu te dis "Wow, ça, c’est quelque chose de différent" », raconte Jenny Salgado. L’album est encore toujours dans sa bibliothèque, du côté des incontournables.

« La féminité est au cœur de l’album », renchérit Nicolas Tittley, qui reste lui aussi marqué par la capacité de l’artiste d’avoir créé « un premier album aussi fort, [...] avant-gardiste à bien des égards, même s’il a des sonorités rétro ».

De son côté, Kayiri rappelle la continuité de ce « beau moyen de personnifier les différentes facettes de l’amour » dans l’histoire du rap. Lauryn Hill y utilise en effet plusieurs échantillons du collectif Wu-Tang Clan, référence en la matière au début des années 90 aux États-Unis.

To Zion, déclaration d’une jeune mère

À l’image du morceau To Zion, les thèmes des chansons se distinguent de ceux habituellement entendus dans le rap. « Elle me fait pleurer », dit Kayiri. Le titre évoque le choix de Lauryn Hill, enceinte en 1997, de ne pas se faire avorter.

Accompagnée à la guitare par Carlos Santana, elle y raconte notamment les pressions de son entourage. « Tout le monde m’a dit d’être intelligente/Pense à ta carrière, ont-il dit/Lauryn, chérie, pense avec ta tête/Mais à la place j’ai choisi de penser avec mon cœur. »

« Exposer comme ça son rapport avec la maternité, son identité de mère et de femme, versus son identité d’artiste qui appartient au monde, [...] j’ai trouvé ça très très très fort, car n’importe quelle femme passe un peu par là », analyse Jenny Salgado.

La rappeuse québécoise Jenny Salgado Photo : Radio-Canada/Christian Côté

Selon cette dernière, Lauryn Hill a montré qu’elle appartenait aux grands en parvenant à rendre universels des récits personnels.

Tu ne t’adresses pas à un groupe, pas à un ghetto, pas à un groupe d’âge, pas à une race. N’importe qui peut écouter et apprécier, et comprendre. Jenny Salgado

Premier simple issu de l’album – avant Ex-Factor et Everything Is Everything –, Doo Wop (That Thing) possède également en lui une certaine universalité en s’adressant tant aux femmes qu’aux hommes. Lauryn Hill met en garde contre des comportements dévalorisants que chacun adopte pour plaire à tout prix, prônant plutôt dans les deux cas le respect de soi-même.

Kayiri en a fait une adaptation en français. « Elle a voulu dire : "Vous avez le droit d’être vous-même. Assumez-vous, aimez-vous" », dit encore la jeune Québécoise à propos de son modèle.

Dans l’histoire des prix Grammy

Après le succès public, The Miseducation of Lauryn Hill a reçu les honneurs de la profession, avec 5 prix Grammy (sur 10 nominations, un record pour une femme). Pour la première fois dans l’histoire des Oscars de la musique américaine, un ou une artiste hip-hop a réussi à remporter le trophée du meilleur album de l’année. Hormis Outkast, aucun autre n’y est à ce jour parvenu.

Lauryn Hill pose avec ses prix Grammy, en 1999 Photo : AFP/Vince Bucci

Le soir de la cérémonie, Sheryl Crow, qui remportait le Grammy du meilleur album rock, a déclaré sur scène qu’elle voulait que son prochain opus soit produit par Lauryn Hill. Bref, beaucoup de monde aimait la jeune chanteuse. Cette attention explique en grande partie pourquoi la suite s’est avérée moins rose, bien que Lauryn Hill ait obtenu encore le Grammy du meilleur album l’année suivante, en tant que coproductrice de Supernatural, de Carlos Santana.

L’histoire déraille

« Trop grande, trop vite », aurait commenté Wyclef Jean, selon Jenny Salgado, à propos de la trajectoire de Lauryn Hill. « On lui a donné tellement d’étiquettes, tellement de drapeaux à porter », se souvient la rappeuse québécoise. Ne supportant pas la pression du milieu et des fans, Lauryn Hill s’est réfugiée dans la religion, a fui les lumières, suscitant les railleries pour un comportement jugé déséquilibré.

« Tout le monde était sur moi, je n’avais plus un moment pour moi seule. [...] Maintenant que les gens pensent que je suis folle, on me laisse en paix », expliquait-elle sur scène lors du MTV Unplugged donné à New York, en 2001. Le concert a été l’objet d’un disque assez mal accueilli par la critique.

Lauryn Hill en larmes lors du concert MTV Unplugged en 2001 Photo : Getty Images/Scott Gries

Les années ont passé, et la réputation de Lauryn Hill n’a cessé de s’assombrir, à l’image de ses retards devenus légendaires en concert. The Miseducation of Lauryn Hill a lui-même été entaché par une poursuite judiciaire entamée par des musiciens ayant travaillé sur l’opus et qui reprochaient à la chanteuse de ne pas les avoir bien crédités. Si l’affaire s’est conclue à l’amiable, l’ex-enfant chérie de la musique américaine est passée par la case prison après avoir été condamnée pour fraude fiscale.

Malgré tout, l’aura autour de l’opus a gardé toute sa force. Quel artiste peut se targuer d’avoir livré une telle œuvre depuis 20 ans? Nicolas Tittley et Jenny Salgado citent seulement Amy Winehouse, avec Back to Black.

Lauryn Hill, elle-même, roule encore sur cet énorme succès. À 43 ans, la chanteuse américaine a entamé ces derniers mois une tournée pour fêter les 20 ans de son chef-d’œuvre.