Un texte de Camille Carpentier

Alors que, d'une année à l'autre, les étudiants se font de moins en moins nombreux au Cégep, la baisse de la clientèle a eu un impact sur certains professeurs cette année. À la fin de la session dernière, plusieurs d'entre eux ont été informés qu'ils n'auraient peut-être pas de travail à la rentrée, ce qui avait alors provoqué de la grogne chez le corps professoral.

Au printemps, 41 professeurs ont reçu un avis de disponibilité . C'est-à-dire que le Cégep estimait alors qu'il n'y aurait peut-être pas assez de charges d’enseignement à l'automne. Les professeurs mis en disponibilité touchent 80 % de leur salaire même s’ils ne travaillent pas.

Selon le directeur général du Cégep, Louis Gendron, la direction envoie des avis de disponibilité depuis déjà quelques années. Cependant, un nombre anormalement élevé de ces avis ont été envoyés à la fin de la session dernière. Cette année, la direction a préféré être particulièrement prudente.

C’est la baisse démographique qui est la première source [de cette décision] et la deuxième, c’est la gestion plus serrée, dit-il. Par le passé, on ouvrait des groupes quand il y avait deux, trois, quatre, cinq étudiants. Tandis que là, on a dit : "Non, on n’a pas les moyens de faire ça".

Louis Gendron indique toutefois que le Cégep de Trois-Rivières n’est pas confronté à des difficultés financières.

Au cours de l’été, le nombre de mises en disponibilité a été revu à la baisse, en raison notamment d’une quantité d’inscriptions plus importante que prévu, de départs à la retraite et des congés chez les enseignants.

À ce jour, cinq professeurs n’ont pas de charge de travail complète. La direction précise toutefois que deux d’entre eux ont une charge d’enseignement à 80 % et que les trois autres ont quelques charges d’enseignement ainsi que des mandats de recherche.

À titre de comparaison, en 2017, un seul professeur était mis en disponibilité à la rentrée. Cette personne avait finalement pris sa retraite au mois d'août.

Grogne chez les professeurs

Le président du Syndicat des professeurs, Jean Fournier, a préféré ne pas commenter la situation. Toutefois, des professeurs ont confirmé à Radio-Canada avoir voté, lors d’une assemblée générale au printemps, pour ne pas participer aux festivités du 50e anniversaire du Cégep qui ont eu lieu le 18 août. Cette décision aurait été prise pour protester contre la gestion de la direction.

En plus des avis de mise en disponibilité, les professeurs étaient en colère en raison de la décision du conseil d’administration de suspendre deux programmes techniques à la rentrée.

Louis Gendron croit toutefois que les relations entre les professeurs et la direction se sont améliorées.

J’ai parlé même à tous les enseignants des programmes concernés pour qui ça avait été plus difficile au printemps. Le monde est mobilisé, le monde a envie d’aller de l’avant.

Selon le directeur général, il pourrait y avoir d'autres modifications à la carte de programmes au cours de la prochaine année puisque le Cégep s'adapte toujours au marché du travail et à la demande des étudiants. Depuis quelques années, le Cégep accueille entre 100 et 130 étudiants de moins chaque année. Près de 4000 étudiants sont inscrits au Cégep à la session d'automne 2018.