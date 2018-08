Un texte d'Audrey Neveu

John Middel ne sait pas s’il sera encore en affaires le mois prochain. Le producteur porcin de Rocky Mountain House aurait besoin de gagner 160 $ par porc pour être rentable, mais il n’a touché que 116 $ par porc la semaine dernière. Une situation intenable, selon lui.

« Ça ne couvre même pas le coût de la nourriture du porc », affirme celui qui est en affaires depuis une vingtaine d’années. Il s’inquiète de la direction dans laquelle se dirige son industrie.

Je suis ébranlé. C’est vraiment difficile de voir que plusieurs producteurs quittent l’industrie. John Middel, producteur porcin albertain

L’un des problèmes, selon l’organisme Western Hog Exchange, qui représente des producteurs de porc indépendants de l’Alberta, est que le système de prix du porc canadien est basé sur le marché américain. Ce système crée des distorsions, selon plusieurs producteurs de porc.

De plus, puisque la Chine et le Mexique ont imposé des tarifs douaniers sur le porc américain, le marché des États-Unis nage dans les surplus de viande porcine, ce qui fait diminuer son prix, et donc celui du porc canadien.

« Nous devons éliminer ce système de prix », affirme le directeur général de Western Hog Exchange, Brent Bushell. Il rapporte que plusieurs des producteurs que son organisme représente anticipent des pertes de 60 000 $ à 70 000 $ par mois au cours des six prochains mois.

Brent Bushell explique que les producteurs porcins albertains perdent en moyenne 40 $ américains par bête vendue aux transformateurs de viande qui, de leur côté, engrangent des profits. « Les producteurs de porc et les transformateurs de viande doivent travailler ensemble pour déterminer un nouveau système de prix canadien qui est plus équitable pour tous », ajoute-t-il.

Les dirigeants de Western Hog Exchange croient que les transformateurs ne voudront changer le système de prix que lorsqu'ils manqueront de matière première. Photo : Radio-Canada/ Bert Savard

Des inquiétudes cycliques

Ce cycle négatif n’est toutefois que passager, selon le professeur en distribution et politiques agroalimentaires de l'Université Dalhousie d'Halifax, Sylvain Charlebois. Il croit que les producteurs porcins peuvent récupérer leur argent assez rapidement, puisque le cycle de production du porc n’est que de six mois, par rapport aux 22 mois nécessaires pour élever un boeuf.

Souvent les producteurs de porc vont s’inquiéter de leurs marges qui diminuent, parce que leurs coûts augmentent, mais c’est assez fréquent. C’est un cycle. Tous les trois ou quatre ans, il y a un resserrement du marché, mais les choses se replacent par après. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires de l'Université Dalhousie

Selon Brent Moen, président du conseil d’administration de Western Hog Exchange, ce cycle négatif est toutefois particulièrement difficile. « Notre industrie est à la croisée des chemins. Nous avons de deux à cinq ans pour la réformer et la sauver », croit celui qui a vendu l’automne dernier son entreprise de production porcine.

Celui-ci voudrait que les gouvernements albertain et canadien s’engagent à appuyer financièrement les producteurs porcins, le temps de s’entendre sur un nouveau système de prix canadien fonctionnel et que cessent les contrecoups des guerres commerciales américaines. Les gouvernements provincial et fédéral ont déjà mis en place des programmes de gestion de risque pour les éleveurs et agriculteurs auxquels les producteurs porcins en difficultés financières pourraient s'inscrire, a indiqué pour sa part le gouvernement de l'Alberta.

Avec les informations de Lucie Edwardson, CBC News