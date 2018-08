Un texte de Jean-Philippe Nadeau

En Ontario, les conducteurs provenant de pays en guerre doivent reprendre leurs cours, repasser les tests et attendre un an entre l'obtention d'un permis d'apprenti et le permis définitif, ce qui n'est pas le cas pour les réfugiés provenant d'autres pays ou comme cela se fait ailleurs dans les autres provinces du Canada.

Shyesh al-Turki est camionneur de formation, il a 15 ans d'expérience derrière le volant en Syrie. Seul problème: il ne peut le prouver, parce que les documents officiels dans les pays en guerre sont difficiles à obtenir, lorsqu'ils ne sont pas carrément perdus.

Son avocat, Hassan Ahmad, affirme que le permis de conduire est un passeport vers la liberté pour refaire sa vie au Canada.

Sans permis, mon client ne peut décrocher un emploi, il ne peut faire vivre sa famille et doit recourir à l'aide sociale de l'Ontario , souligne-t-il.

Me Hassan précise que son client est venu au Canada de force, mais qu'il s'attendait à mettre à profit ses compétences, son savoir et son sens de l'éthique professionnelle dans sa nouvelle société d'accueil.

Or, il s’aperçoit qu'il doit faire face à une barrière supplémentaire par rapport aux autres réfugiés pour obtenir un permis qui lui permettra d'obtenir un emploi , précise son avocat.

Me Hassan souligne que de nombreux employeurs n'acceptent pas le permis d'apprenti que son client a obtenu après avoir recommencé ses cours de conduite et que l'attente avant d'obtenir le permis définitif est trop longue.

Un simple affidavit devrait suffire pour remplacer un document authentifié de son pays , a témoigné M. al-Turki à ce sujet devant le tribunal par l'intermédiaire d'une interprète en langue arabe.

L'avocat Hassan Ahmad et son client Shyesh al-Turki (à droite) qui est assisté d'une interprète. Photo : Radio-Canada/Turgut Yeter

Me Ahmad souligne que le règlement provincial ne s'applique pas aux pays qui ne sont pas en guerre, ce qui constitue, selon lui, une discrimination sur la base de la citoyenneté et de l'ethnicité.

Mon client éprouve une indignation face à un règlement arbitraire lorsque des fonctionnaires n'ayant jamais mis les pieds dans une zone de guerre lui demandent un permis qui est pratiquement impossible à obtenir dans son pays. L'avocat de Shyesh al-Turki, Hassan Ahmad

Dans ses arguments d'ouverture, la Commission des droits de la personne de l'Ontario, qui est aussi représentée dans cette cause, a mis l'accent sur la dignité de ces réfugiés qui ont tout laissé derrière eux.

Ses avocats affirment que les individus comme Shyesh al-Turki sont des personnes pauvres et vulnérables qui doivent malheureusement faire face à des politiques discriminatoires des gouvernements du Canada dans leurs efforts pour refaire leur vie dans leur nouvelle société d'accueil.

Shyesh al-Turki conteste le fait qu'il doit attendre plus longtemps que d'autres réfugiés avant d'obtenir un permis de conduire. Photo : Radio-Canada/Turgut Yeter

Me Ahmad explique que l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés doit en principe protéger son client contre toute discrimination, par rapport au fait que les règles du ministère s'appliquent différemment dans la situation de son client. Cet article garantit le droit à l'égalité et protège les individus contre toutes les formes de discrimination perpétrées par les différents gouvernements du pays à l'exception des programmes de discrimination positive.

Le Ministère affirme au contraire qu'il n'y a pas de discrimination même s'il y a une apparence d'effets indésirables dans le règlement. Il dit qu'il est en droit de s'appuyer sur des preuves fiables pour savoir si M. al-Turki sait conduire: il en va de la sécurité du public.

Motion de dernière minute

Les avocats du Ministère avaient déposé dès le premier jour d'audience une motion pour faire annuler la cause avant même qu'elle ne soit entendue. Ils estiment que le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario n'a aucune juridiction pour trancher dans cette affaire, puisqu'il ne s'agit que d'un tribunal administratif. Ils citent le jugement Conway de la Cour suprême du Canada de 2010 qui concerne la juridiction des tribunaux administratifs au Canada par rapport à la constitutionnalité des lois et des règlements d'une province.

Dans sa réplique, Me Ahmad avait déclaré qu'en vertu de l'article 52 de la Constitution de 1982, la constitution est la loi suprême du Canada et qu'elle rend inopérantes les dispositions qui sont incompatibles de toute autre règle de droit. En clair, selon l'avocat du camionneur, les lois de l'Ontario et les règlements du ministère des Transports sont assujettis à la Constitution et la charte des droits qui y est rattachée.

L'Ontario est la seule province à faire une différence entre les réfugiés provenant de pays en guerre et les autres. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

Les avocats de la Commission des droits de la personne de l'Ontario soutiennent pour leur part que le ministère a l'obligation d'user de sa discrétion de façon à ce que ses règlements soient compatibles avec le code des droits de la personne de la province et la charte canadienne.

L'arbitre Josée Bouchard a dit qu'elle mettait sa décision en délibéré au sujet de cette motion et qu'elle entendrait les arguments de fonds du litige après la pause de l'avant-midi. Plusieurs jours sont prévus pour entendre les arguments de toutes les parties, mais aucune date n'a encore été arrêtée pour le second jour d'audience.