Trois des nouveaux cas ont été repérés dans la région d’Entre-les-lacs, deux dans la région de l’office de la santé Prairie Mountain, et un dans la région de Winnipeg.

Le premier cas détecté cet été avait été signalé ce mois-ci dans le sud de la province.

Jusqu’ici, deux personnes ont été hospitalisées pour traiter leurs symptômes.

Le risque demeure élevé

La province rappelle aux Manitobains que la saison des moustiques n’est pas encore terminée et que le temps chaud et sec est idéal pour le développement des moustiques Culex tarsalis, porteurs du virus du Nil occidental.

Conseils de la province pour se protéger des moustiques : réduire le temps passé à l’extérieur entre le coucher et le lever du soleil;

utiliser un produit antimoustique approprié;

porter des vêtements amples et de couleur claire;

garder les moustiquaires des portes et des fenêtres bien ajustées et exemptes de trous.

Selon Santé Manitoba, le nombre de ces moustiques demeure élevé dans tout le sud de la province, et le risque d’être exposé au virus restera élevé au cours des prochaines semaines.

Les moustiques Culex tarsalis se nourrissent en général entre la tombée de la nuit et l’aube, et leurs piqûres passent souvent inaperçues. Ils vont se nourrir de plus en plus tôt au cours des prochains jours, lorsque les journées vont raccourcir.