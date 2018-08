Un texte de Olivier Roy Martin avec les informations de Marlène Joseph-Blais

On a plus de familles, aussi on a plus de personnes seules qui retournent aux études , raconte Brigitte Lebel, la coordonnatrice des services chez Moisson Rimouski-Neigette. Les demandes de dépannage y ont augmenté de 6 % en août, comparativement à l'an passé, et les réserves diminuent.

Habituellement, on va chercher la marchandise dans les tablettes vers le mois d'octobre , ajoute Brigitte Lebel. Là, cette année, on a commencé en juillet, donc les tablettes sont très basses.

La coordonnatrice des services chez Moisson Rimouski-Neigette, Brigitte Lebel. Photo : Radio-Canada

Quand les achats de fournitures scolaires heurtent le budget

Avec son Fonds secours retour en classe, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a déjà procuré du matériel scolaire à 23 enfants, de Tadoussac à Baie-Trinité, cette année.

Le matériel, les frais d'inscription, les frais d'autobus scolaire, les activités parascolaires, les vêtements , énumère la directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, Josée Mailloux.

Ça ne finit plus les factures qui entrent, donc, oui, c'est un moment difficile. Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Son organisme réfère parfois des personnes au Centre de femmes l'Étincelle ou chez Homme-aide Manicouagan pour que des intervenants analysent avec eux leurs dépenses.

Selon un sondage, 52 % des parents ayant des enfants âgés de 5 à 16 ans se disent stressés par rapport aux préparatifs de la rentrée scolaire. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Moins de demandes d'aide qu'avant en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan

Les demandes sont bien moins nombreuses qu'avant en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan, selon Josée Mailloux. L'objectif, c'est justement qu'une famille n'ait pas besoin de cette aide deux années de suite.

Les gens vont mieux , dit-elle. Peut-être qu'il y a plus de sous qui descendent des gouvernements pour soutenir les familles, prise en charge du milieu aussi, réseau communautaire qui est fort.

Les légumes bienvenus

Comme ces temps-ci, il y a des gens qui ont trop de légumes dans leur jardin, dit Brigitte Lebel, c'est des choses qu'on peut prendre.

L'organisme rappelle que les denrées sont bienvenues toute l'année. Comme certaines familles, les organismes communautaires aussi peinent à boucler leur budget. Plus de dons leur permettrait d'aider plus largement ceux qui en ont besoin.