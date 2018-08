Un texte de Mathilde Monteyne

Pour mettre à l’avant-plan les francophones vivant à l'extérieur du Québec, cet ancien animateur de radio communautaire à Winnipeg a entamé, le 1er juillet, un périple de 10 000 km de l’est vers l’ouest du Canada, en passant par le Yukon.

La francophonie, JimChab en a fait une quête personnelle. Lassé d’entendre parler du manque de budget pour les francophones au Canada, « je me suis dit ce sera ma mission de vie, les mettre à l’avant-plan », dit-il.

Cet « amoureux du Manitoba » indique que c’est de là que lui est venue sa passion pour les communautés francophones. Il a travaillé pour la radio communautaire de Winnipeg entre septembre 2015 et septembre 2017, et a fait de la capitale manitobaine un point de passage obligatoire lors de son aventure.

« J’ai passé une semaine à Winnipeg à tenter de faire découvrir à mes abonnés les gens qui habitent au Manitoba », dit-il en ajoutant qu'il y a relevé le défi de trouver un camion-restaurant francophone. Il s’est ensuite rendu à La Broquerie pour rencontrer des partisans du Canadien de Montréal, mais aussi à Saint-Pierre-Jolys pour participer à la fameuse course de grenouilles en français.

Sa conclusion? On peut facilement traverser le Canada en français. Il reconnaît toutefois qu’au-delà de Whitehorse, lorsqu’on se dirige vers le Nord, les choses se corsent. « De Whitehorse à Toktoyoktok, j'ai accepté d'être embarqué par des anglophones parce qu’il y avait parfois deux heures sans qu’une voiture passe », avoue-t-il.

Ce périple osé en a interpellé plus d’un. Avec fierté, le jeune homme mentionne que le Commissariat aux langues officielles a partagé un article à son propos, paru dans le Toronto Star. Il a aussi accordé une entrevue au célèbre animateur radio de Montréal, Paul Arcand.

Son point fort, dit-il, c’est qu’il est sorti des sentiers battus.