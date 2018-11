Cet amour est uniquement motivé par l’économie. Il ne tient surtout pas compte de sa négation des changements climatiques, de ses politiques sur l’immigration, encore moins de ses relations internationales et de sa capacité de faire de tout un chacun un ennemi de l’Amérique.

Puis, je voulais vous dire un peu de ce que j’ai fait. C’est-à-dire rien, mais vraiment rien. J’ai dormi. J’ai goûté au sel de la mer qui était aussi chaude que l’eau de mon bain. Je me suis emmêlé les palmes dans les sargasses qui ont cette année envahi le Mexique et le sud des États-Unis, empêchant même par endroits les touristes de mettre le gros orteil dans l’eau.

Un bonheur fait de romans

Enfin, j’ai lu. Le bonheur. Pas des essais ni des traités. J’ai lu les aventures d’un ex de la police militaire, un costaud qui n’a peur de rien : Jack Reacher, personnage démesuré créé par Lee Child. Je ne connaissais son existence que par le film mettant en vedette Tom Cruise. Oui, Tom Cruise et son mètre soixante-dix. C’est à se demander comment il a pu décrocher ce rôle, alors qu’à toutes les deux pages des romans de Child on nous rappelle que le héros mesure un mètre quatre-vingt-quinze et pèse plus de cent kilos de muscles. Pour Tom : mission impossible.

En fait, c’est en écoutant Sonia Sarfati sur nos ondes juste avant mon départ en vacances que j’ai eu envie de me plonger dans les folles aventures de ce justicier au grand cœur, sans cape ni griffe. Elle en parlait avec tant d’enthousiasme qu’à quelques heures de mon départ, j’ai couru à la librairie pour me procurer quelques bouquins de cette créature hors-norme toujours prête à défendre la veuve, l’orphelin et le village entier.

L'écrivain Lee Child Photo : Getty Images/Mike Coppola

Un loup solitaire, Reacher, qui ne porte ni montre ni bagage, qui a une horloge dans la tête, ce qui lui suffit amplement. S’il a besoin de changer de vêtements parce que ceux qu’ils portent commencent à lui coller à la peau, il s’arrête au magasin général. Il ne mange pratiquement jamais, ce qui, convenons-en, est une perte de temps quand on doit sauver les opprimés et mener l’enquête. Et il parcourt l’Amérique, se promenant de ville en ville, d’État en État, en faisant du stop, à pied, un peu comme les hobos d’autrefois.

Fils de militaire, n’ayant jamais habité plus que deux ans au même endroit, il est plus intelligent que la moyenne, hyperlogique, devinant avant tout le monde ce qui va arriver, voyant venir les coups et surtout sachant les rendre. S’il baise, ça ne dure qu’une page.

Il sait tout faire

J’ignore s’il est beau, car jamais on ne met l’accent sur cet aspect physique, mais il est efficace. Une machine. À New York, entre deux rames de métro, il parvient par exemple à déjouer ce qui semble être un attentat et qui se révèle être en fait un complot d’État (Elle savait).

De passage dans un bled perdu du Nebraska, il met fin aux activités de trafiquants, met au jour un mystère vieux de 25 ans et libère une ville entière de la tyrannie d’une famille de psychopathes (La cause était belle).

Enfoncé au Dakota du Nord, en plein hiver, par des températures de moins 30, lui qui déteste le froid, il fait face à une bande de motards, une émeute en prison, donne un coup de main aux flics du coin et protège un témoin majeur dans une histoire de corruption et de trafic de drogues (61 heures).

Parfait pour les vacances. Pas besoin de se creuser le ciboulot. Il suffit de se laisser porter. De plus, c’est assez bien écrit, ce qui ne gâche rien.

Un peu de cinéma pour terminer

Un dernier truc. Je ne suis pas allé au cinéma, sauf une fois. J’avais envie d’aller voir le nouveau Mission impossible, mais impossible.

Alors, je me suis fait plaisir avec BlacKkKlansman, de Spike Lee. Ouf! C’est l'histoire du premier flic afro-américain qui a infiltré la branche locale de Ku Klux Klan à Colorado Springs. On reste scotché à l’écran devant cette histoire vraie qui lie la lutte pour les droits civiques à l’Amérique de Trump. Le film, d’ailleurs, se termine sur les images d’archives de la manifestation Unite the Right, à Charlottesville, sur le discours scandaleux du président au moment des évènements et du témoignage des manifestants.

Fort. Très fort. Du grand Spike Lee. Un réalisateur qui, entre Do the Right Thing, Jungle, Malcolm X et tous ses autres longs métrages, n’a jamais baissé le bras ni ouvert le poing.