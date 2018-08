Le rapport indique que la race bulldog représentait entre 37 % et 74 % de l'ADN de l'animal, qui est aussi un croisement de Boston-terrier, de boxer et d'un Staffordshire-terrier américain.

Quant aux autres races, le Boston-terrier se chiffrait entre 20 % et 36 %, le boxer entre 10 % et 20 % et le Staffordshire-terrier américain, qui est une des races considérées de type pitbull, entre 10 % et 20 %.

Le chien est pour l'instant sous la garde de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).



Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a obtenu jeudi une ordonnance du tribunal afin que la mise à mort de l'animal soit reportée.

Le SPVM a indiqué par voie de communiqué avoir demandé une ordonnance du tribunal, afin de « compléter l’ensemble des expertises nécessaires et permettre la conclusion de l'enquête ».

Selon cette ordonnance, l'animal doit être maintenu en vie « jusqu'à la fin des procédures judiciaires ». L'ordonnance se termine le 31 août.

Aucune accusation n'a encore été portée pour l'instant.

Nouveau règlement sur les chiens dangereux

L'attaque à Montréal-Nord est survenue dimanche dernier, soit deux jours avant l'adoption par l'administration Plante du nouveau règlement animalier.

La nouvelle réglementation a notamment pour but de responsabiliser le propriétaire de l'animal et de prévenir toutes attaques de bêtes « potentiellement dangereuses ».

D'ailleurs, sous ce nouveau règlement, le chien à Montréal-Nord aurait été déclaré à risque bien avant d'attaquer les six personnes, puisqu'il a déjà été agressif envers un autre canidé.

L'animal en question se serait vu imposer plus de restrictions, en plus de l'obligation de porter le harnais ou un licou, puisqu'il pesait plus de 20 kilogrammes.

Il aurait également pu être déclaré « potentiellement dangereux » et aurait alors été euthanasié.

Avec les informations de Pascal Robidas