« On commence à remarquer un changement dans les conditions météorologiques », souligne Kyla Fraser, du Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique.

L’air est plus frais et il risque d’avoir des averses, ce qui va certainement aider la situation. Kyla Fraser, agente d'information du Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique

Selon Environnement Canada, les légères précipitations attendues au cours de la fin de semaine ne seront toutefois pas suffisantes pour faire une réelle différence.

De plus, la fumée qui recouvre toujours certaines parties du territoire demeure un défi de taille, indique Kyla Fraser. « C’est difficile de déterminer l’étendue des feux et de déceler les nouveaux incendies, explique-t-elle. Et en ce qui concerne le soutien aérien, certains appareils sont cloués au sol à cause de la fumée. »

Des images captées par satellites permettent de voir d'imposants nuages de fumée au dessus de la Colombie-Britannique. Photo : Deimos Imaging, an UrtheCast Company

Pour le moment, 59 feux sont considérés comme des incendies d’importance à travers la province.

Avec une superficie de près de 1200 kilomètres carrés, le feu de forêt du lac Alkali, au sud de Williams Lake, est désormais le plus imposant.