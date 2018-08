L’appel au service d’urgence est survenu peu avant 13 h.

La victime a été trouvée inconsciente près des routes Markham Road et Finch Avenue.

Les enquêteurs du service des homicides ont été appelés sur les lieux, selon une porte-parole du service de police de Toronto.

Aucun détail n’a été rendu public au sujet d’un suspect.

Tôt en matinée vendredi, un homme dans la trentaine est mort après avoir été poignardé.

Les équipes d’urgence ont répondu à un appel peu après 5 h du matin vendredi, au coin des rues Weston Road et Bellevue Crescent. Deux couteaux ont été trouvés sur les lieux.

Selon le Service de police de Toronto, une altercation aurait commencé à Bellevue Crescent avant que la victime ne s’enfuie sur Weston Road, où elle s’est effondrée.

Les ambulanciers ont déclaré à CBC avoir transporté l’homme dans un centre de traumatologie, où il est décédé plus tard. Aucun autre détail concernant la victime n'a été rendu public.

Ces deux cas portent à 68 le nombre d’homicides qui ont eu lieu à Toronto depuis le début de l’année. À titre comparatif, pour l’année 2017, 66 avaient eu lieu dans la Ville Reine.

Selon Kerry Riordan, responsable du développement et des communications à l’organisme Leave Out Violence (LOVE) Ontario, il y a un sentiment de peur dans certaines communautés de la métropole de la province.