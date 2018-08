Un texte d'Émilie Talbot-Hamon

J'ai pris un rendez-vous, deux semaines après, j'ai pu voir un médecin , confie Catherine Poirier Picker, une étudiante au cégep qui s'est récemment inscrite au guichet d'accès à la clientèle orpheline pour trouver un médecin de famille.

Comme la plupart des résidents de Gaspé qui se sont inscrits au cours des deux dernières années, elle a pu trouver un médecin rapidement. Le CISSS de la Gaspésie parle d'un délai de « quelques jours ».

Selon l'organisation, la philosophie de la pratique a changé à Gaspé depuis que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et que le ministère de la Santé se sont entendus pour améliorer l'accès aux services de première ligne.

Le groupe de médecine familiale a aidé là-dessus. Tous les médecins de famille qui font de la prise en charge, de Rivière-au-Renard à Barachois, font partie du même groupe , affirme le docteur Lefebvre.

L'ancienne philosophie de : ''c'est le médecin qui gère tout''... Non, ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, les gens travaillent en collaboration. Dr Jean-François Lefebvre, directeur des services professionnels, CISSS de la Gaspésie

Être suivi par un autre professionnel que son médecin

Je vois une infirmière également, mais la plupart du temps, c'est le médecin , lance Lucette Samuel, une résidente de Rivière-au-Renard.

Plusieurs solutions sont mises en place pour éviter qu'un patient se rende à l'urgence. Même si chaque patient a un médecin famille attitré, il peut arriver qu'il consulte un résident en médecine, un médecin d'une autre clinique ou encore une super infirmière.

Gaspé peut d'ailleurs compter sur deux infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL). Elles peuvent travailler de façon autonome, c'est-à-dire avoir leur propre clientèle et se référer, au besoin, à un médecin partenaire. Elles peuvent aussi suivre des patients d'un médecin partenaire, normalement des cas un peu plus complexes.

On peut prescrire de la médication, des examens radiologiques, diagnostics... On est autorisées à faire des techniques plus invasives que ce soit diagnostiques ou de traitement. En règle générale, on est quand même très autonomes , indique Julie Gagnon, IPSPL.

Mme Gagnon estime suivre entre 300 et 400 patients de façon autonome. Elle admet qu'elle ne pourrait pas en suivre davantage.

Questionné au sujet de la relève, le CISSS assure qu'il recrute chaque année le nombre maximal de médecins qu'il a le droit de recruter, et que de moins en moins de médecins quittent la région. Des postes de super infirmières sont aussi affichés, de façon à faire passer leur nombre de sept à quinze au cours des prochaines années.

Par ailleurs, Gaspé serait une exception en Gaspésie. L'organisation estime qu'il y a des délais d'attente dans les autres secteurs de la région, sans toutefois préciser lesquels.