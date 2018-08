Un texte de Piel Côté

Il s'agit d'une sixième édition de l'événement pour la Ville de Rouyn-Noranda.

Les responsables de la semaine voient cette période comme une occasion pour les citoyens d'adopter de nouveaux modes de transport.

La Ville peut d'ailleurs compter sur François Aubé à titre de porte-parole. Cet avocat de carrière marche 3,3 kilomètres pour se rendre au travail et selon lui, les marcheurs doivent se défaire des préjugés auxquels ils font parfois face.

François Aubé, président d'honneur de la Semaine des transports collectifs et actifs de la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Piel Côté

C'est sûr qu'il y a eu des jugements, les gens jugeaient beaucoup. À l'époque, j'étais jeune professionnel, ils me voyaient passer en habit, ils se disaient bon, il n'a pas encore assez de sous pour s'acheter une auto. Même dans ma famille, ma mère se posait la question , ajoute-t-il.

Ma conjointe avait l'auto et moi je n'en avais pas et ma mère me disait "pourquoi tu ne prends pas ton bout, pourquoi tu ne gardes pas l'auto pour toi?" Il a fallu que je dise à ma mère que c'est un choix de vie que je fais et je suis heureux comme ça , dit-il en rigolant.

Plusieurs activités

Au cours de la semaine, l'administration Dallaire tiendra un quiz sur sa page Facebook afin de faire connaître aux internautes les règles de base du partage de la route.

Entre le 17 et le 21 septembre, de jeunes élèves prendront également du temps pour colorier des trottoirs. Une randonnée d'automne sera également organisée le 23 septembre dans les sentiers Kiwanis et au Parc-Aventure Joannès, avec le transport offert.