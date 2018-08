Dimanche dernier, lors du 10 km de la Marine, à Halifax, Michael Bergeron a fracassé le record mondial sur cette distance, réalisant un temps de 35 minutes et 36 secondes.

De passage dans les studios de Radio-Canada à Halifax, il a répondu (en jonglant!) aux questions de l’animatrice Nathalie Geddry. L'entrevue est diffusée ce samedi à l’émission Ça se passe ICI.

Le joggling est une discipline dans laquelle le coureur jongle avec trois objets. Michael Bergeron peut jongler avec des couteaux ou des torches enflammées, mais en compétition, il préfère trois balles de jonglerie conçues pour ne pas rebondir ou rouler s’il les échappe.

Si l’une d’entre elles tombe, il doit revenir sur ses pas et reprendre la course au point d’impact de l’objet avec le sol. C’est à éviter, puisque Michael Bergeron estime que cela lui fait perdre de 5 à 10 secondes chaque fois.

Membre de la Marine royale canadienne et résident d’Halifax depuis six ans, Michael Bergeron court de 100 à 120 km par semaine. Du nombre, il estime courir de 20 à 30 km en jonglant.

J'essaie de maintenir ma vitesse avec le côté élite de la province , dit celui qui s’entraîne avec les Road Hammers d’Halifax, un club de course. Puis dans mes temps libres, c'est là que je cours en jonglant.

C’est il y a quatre ans qu’il a participé à sa première course à titre de joggleur , au 10 km de la Marine. Depuis, il a notamment jogglé le prestigieux marathon de Boston au complet.

Michael Bergeron savait courir et jongler. Il a décidé de combiner les deux. Photo : Radio-Canada/CBC/Steven Berry

Il participera en novembre aux Championnats militaires mondiaux au Liban, sans jongler , précise-t-il.

Le record établi le 19 août dernier à Halifax sur 10 km reste à homologuer par le Livre Guinness des records, à qui M. Bergeron a soumis des documents, dont une vidéo de l’épreuve et l’attestation du directeur de course et du chronométreur.

En attendant cette reconnaissance, Michael Bergeron ambitionne d’aller battre la sommité du joggling , le Torontois Michal Kapral, sur son propre terrain. Il veut en effet établir un nouveau record mondial de jonglerie durant un demi-marathon lors de l’épreuve sur le front de mer de Toronto le 21 octobre prochain.

Avec les informations de Nathalie Geddry