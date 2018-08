Des centaines de feux de forêt sévissent depuis plusieurs semaines en Colombie-Britannique. La province a même décrété l’état d’urgence le 15 août dernier.

Ces feux ont des conséquences importantes sur la qualité de l’air dans l’ouest du pays. En quelques semaines, certaines villes comme Vancouver, Kelowna et Calgary se sont hissées au sommet du palmarès des villes de la planète ayant la pire qualité de l'air.

La ville de Calgary est recouverte d'un épais nuage de fumée mercredi matin. Photo : Justin Pennell

Il semble que cette fumée se déplace, puisque Environnement Canada a émis un bulletin spécial pour les provinces des Maritimes.