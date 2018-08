La candidate péquiste critique le gouvernement libéral sortant.

On comprend qu’il y a un constat, c’est que les gens ne veulent plus du Parti libéral après [presque] 15 ans de règne libéral et tout ce que l’on a connu, que ce soit les scandales, que ce soit les députés qui ont dû démissionner en cours de mandat, toute l’austérité qui a mis à mal que ce soit au niveau du système de santé, de l’éducation et autre… , soutient Lorraine Richard.

La Coalition avenir Québec de François Legault n'est pas dotée d'une équipe qui possède l'expérience nécessaire pour diriger le Québec, estime Lorraine Richard.

Les gens disent: ''On veut du changement.'' Est-ce que le réel changement passe par la Coalition avenir Québec? Moi je ne pense pas, tranche-t-elle. À la Coalition avenir Québec, c'est des gens, pour la plupart, qui n'ont pas d'expérience. C'est des gens, je ne dirais pas majoritairement, mais beaucoup sont là par opportunisme politique.

La Coalition avenir Québec ne croit pas aux régions du Québec. Lorraine Richard, candidate pour le Parti québécois dans Duplessis

La députée sortante croit toujours aux chances du Parti québécois mené par Jean-François Lisée de former le prochain gouvernement, malgré les derniers sondages qui semblent défavorables.

Je demeure confiante que les gens dans la région de Duplessis et à travers le Québec vont réaliser que pour les quatre prochaines années, ça prend un gouvernement qui est sérieux , indique-t-elle.

Les candidates des principaux partis pour le scrutin du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Duplessis. Photo : Radio-Canada

Lorraine Richard a remporté la victoire dans Duplessis en 2014 par 397 voix de majorité sur la libérale Laurence Méthot qui tente de prendre sa revanche au scrutin du premier octobre. La CAQ avait terminé en troisième position en 2014 avec seulement 13 % des voix.

Avec les informations de Katy Larouche