Le service de police de Winnipeg explique qu'un homme adulte et deux jeunes hommes souhaitaient monter à bord d’un autobus en direction de l'est, au coin de l'avenue Portage et de la rue Colony, autour de 20 h jeudi, mais que l'un d'eux n'avait pas assez d'argent pour payer son billet.

La police explique que les trois accusés ont commencé à manifester de l'agression verbale et qu'un superviseur leur a demandé de quitter l’autobus. C’est alors que des coups de poing ont été lancés et que le superviseur a été traîné à l’extérieur, où l’attaque s’est poursuivie.

« C'étaient trois hommes, de taille adulte, qui s’en sont pris à une personne. C’est comme si on s’en prenait à un de nos policiers sans son arme. C'est dangereux », explique le porte-parole du service de police de Winnipeg, Rob Carver. Il ajoute que des policiers et des cadets sont arrivés sur les lieux et ont rapidement interrompu l’attaque.

« Il est très chanceux que des hommes en uniforme se soient trouvés dans le secteur au moment de l’attaque », ajoute-t-il.

L’employé de la Winnipeg Transit a été conduit à l'hôpital dans un état stable avec des blessures, mais sa vie n’est pas en danger.

Les trois suspects sont accusés de voies de fait et ont été libérés sous promesse de comparaître.

Rob Carver, un policier d’expérience, dit qu'il entend parler plus souvent d’agressions dans les autobus qu’avant.

« Il y a quelques années, je ne pense pas être déjà venu ici [devant les caméras de télévision] pour parler de ce sujet, affirme le policier. Cependant, je crois que nous en parlons régulièrement maintenant. »

Les problèmes de sécurité dans les autobus font les manchettes régulièrement à Winnipeg depuis le meurtre de Jubal Fraser, en février 2017, durant son quart de travail.

En janvier, la Ville annonçait l’embauche de cinq anciens chauffeurs d’autobus pour devenir contrôleurs et améliorer la sécurité dans le transport en commun.

Le syndicat des chauffeurs d’autobus souhaite que des agents de sécurité hautement entraînés, en civil et en uniforme, forment une force policière dont le mandat sera d’assurer la sécurité dans les autobus.