Un texte de Gilles Munger avec la collaboration avec Priscilla Plamondon-Lalancette

Selon ce que Radio-Canada a appris, Grand River Ironsands d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, profiterait de l'arrivée du gaz naturel et de l'électricité au port de Grande-Anse pour y aménager son usine.

L'entreprise souhaite créer de 130 à 150 emplois en construisant une usine de recyclage de l 'acier alimentée en électricité et en gaz naturel. Cette usine entrerait en production à la fin de 2020.

Grand River Ironsands souhaite recycler l'acier en provenance de l'Amérique du Nord pour exporter des billettes de fonte purifiée vers le marché nord-américain et l'Europe.

La porte-parole de l'entreprise, Liz MacKensie, refuse toutefois de préciser à quel endroit la prochaine usine sera construite. Elle mentionne que ce sera au Canada ou aux États-Unis.

Analyses à réviser

Dans son dernier rapport trimestriel, Metalo Manufacturing Inc., un important actionnaire de Grand River Ironsands, précise que plusieurs éléments d'incertitude doivent être analysés avant d'annoncer la construction de l'usine.

L'entreprise cite les droits de douane de 25 % imposés par le gouvernement américain sur l'acier canadien, la taxe sur le carbone mise en place par le Canada et les négociations pour renouveler l'Accord de libre-échange nord-américain.

Dans ce même document, on ajoute que le prix des billettes de fer et les coûts de l'électricité et du gaz naturel demeurent favorables à la construction de l'usine.