Un texte d’Antoine Aubert (avec les informations de Catherine Richer)

Il y a bien eu une proposition des producteurs de James Bond, dont Barbara Broccoli, mais ce ne sera pas cette fois que Jean-Marc Vallée croisera le plus célèbre des agents secrets. L’information nous a été confirmée par Alex Vallée, fils du réalisateur et gestionnaire marketing pour la société Real by Fake, de Mario Côté, associé de Jean-Marc Vallée.

Le réalisateur de Dallas Buyers Club et des séries Big Little Lies et Sharp Objects travaille actuellement sur un film produit par Michael De Luca (Le réseau social, Capitaine Phillips) autour de l’histoire d’amour entre Yoko Ono et John Lennon. Peu d'informations ont pour l'heure circulé sur le long métrage.

Jean-Marc Vallée ne ferme pas la porte à l’idée de diriger un film sur James Bond dans le futur, quand son emploi du temps le lui permettra.

La sortie du 25e James Bond reportée

De son côté, le branle-bas de combat continue pour l’équipe de James Bond après la défection de Danny Boyle. Le réalisateur de Trainspotting a quitté le navire pour des différends artistiques.

Ce départ devrait entraîner le report de la sortie du film, avec Daniel Craig dans le rôle de 007. Selon The Hollywood Reporter, la date du 8 novembre 2019 est à oublier. Le média américain parle désormais de la fin de 2020.

Qui remplacera Danny Boyle? Avant que ce dernier ne prenne la barre du projet, un autre réalisateur québécois, Denis Villeneuve, avait été également pressenti. Très occupé par Dune et peut-être par un autre projet sur Cléopâtre, il aurait alors écarté cette possibilité.