Un texte de François Messier

« On va vous dire où on va aller chercher l’argent, et je vous garantis que ça va être un cadre financier équilibré », a-t-elle affirmé. L’exercice « va bien sûr s’appuyer sur les derniers chiffres que la vérificatrice générale a déposés il y a quelques jours », a précisé Mme Massé.

La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques n’a pas donné de multiples détails sur ce qu’entend faire le parti pour financer certains de ses engagements.

Elle a toutefois affirmé que QS rouvrirait l’entente conclue par le gouvernement Couillard avec les médecins spécialistes, à l’instar de la Coalition avenir Québec.

Le parti s’attaquerait également aux « pharmaceutiques qui nous volent notre argent » et irait chercher plus de redevances minières, contrairement aux précédents gouvernements qui « n’ont pas mis leur pied à terre pour s’assurer que nos ressources naturelles nous reviennent ».

Ceux qui ont bénéficié des privilèges par les gouvernements passés, nous, on n’aura pas peur de s’y attaquer. Manon Massé, à Gravel le matin

QS s’est engagé à mettre sur pied un régime d’assurance dentaire publique s’il prenait le pouvoir, une mesure dont le coût est évalué à 1 milliard de dollars.

Le parti propose ainsi de rembourser :

100 % des soins médicaux des mineurs et des personnes bénéficiant de l’aide sociale;

80 % des frais de nettoyage et de prévention pour les adultes;

60 % des soins curatifs – des caries ou des extractions, par exemple -, d’orthodontie, de périodontie, d’endodontie, d’achat de dentiers, de pont ou de couronne pour les adultes.

Québec solidaire s’engage aussi à réduire de moitié les tarifs de transport en commun urbain pour tous à la grandeur du Québec dès la première année de son mandat. Cela coûterait 428 millions de dollars par année, selon son évaluation.

« Laissez le peuple décider! »

Mme Massé a aussi maintenu qu’elle continue de croire que QS peut former un gouvernement, même si les sondages placent tous le parti en quatrième position, avec seulement une poignée de candidats en position d’être élus.

« Laissez le peuple décider! », affirme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. « La démocratie, c’est le peuple qui vote, pas les sondages. »

Elle souligne par ailleurs que la base du parti n’est plus confinée à Montréal. La circonscription de Taschereau, dans Québec, est celle qui compte actuellement le plus de membres, et 200 bénévoles sont à pied d’œuvre dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Interrogée sur la possibilité que Québec solidaire détienne la balance du pouvoir dans un gouvernement minoritaire, Mme Massé a indiqué que son parti serait prêt à collaborer avec d’autres, y compris la Coalition avenir Québec, à certaines conditions.

« Toute mesure qui est en faveur de la majorité de la population, au service des gens, qui [prend] soin de la planète, on va être derrière ça. On l’a été depuis 10 ans. Lorsque ça va du bon bord - que nous on considère comme étant du bon bord, c’est-à-dire du peuple - on va être derrière », a-t-elle dit.

Mme Massé a par exemple indiqué qu'elle pourrait s'entendre avec le parti de François Legault sur une réforme du mode de scrutin, une idée que Québec solidaire défend depuis longtemps.