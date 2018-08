Un texte de Jean-Philippe Guilbault

1. Les enfants, dites « non » aux robots

Les enfants seraient plus susceptibles de croire un robot que les adultes, selon une récente étude. Photo : Getty Images/Wang Zhao

Si les parents se sont souvent méfiés de la mauvaise influence que pourraient avoir les amis sur leurs enfants, une nouvelle source d’inquiétude pointe à l’horizon : les robots.

Selon une étude publiée dans la revue Science Robotics, des chercheurs européens ont découvert que les enfants étaient beaucoup plus susceptibles de se faire influencer par des robots à l’apparence humaine que des adultes.

Pour en arriver à ces conclusions, 43 enfants âgés de sept à neuf ans ont été installés l’un après l’autre à une table en compagnie de trois petits robots à l’allure humaine. Les chercheurs ont alors posé des questions basées sur des images projetées, par exemple : « Laquelle de ces lignes est la plus longue? ». Lorsque les robots répondaient avec une mauvaise réponse, les enfants avaient tendance à répondre la même chose, très souvent par la même formulation.

Soixante adultes ont également participé à l’étude, mais leur taux de conformité aux réponses données par les robots était beaucoup plus faible.

Pour les chercheurs, cette étude démontre que les humains ont tendance « à accorder des attributs humains aux objets technologiques », mais nous ignorons encore quelles sont les conséquences d’un tel comportement.

2. Qui a le meilleur sens de l’orientation, les hommes ou les femmes?

Le sens de l'orientation d'une personne serait grandement influencé par le contexte socio-économique dans lequel elle évolue. Photo : iStock

À l’aide d’un jeu vidéo sur appareil mobile, une équipe de chercheurs de l'University College London et de l'University of East Anglia a analysé les capacités d’orientations de plus de 4 millions de personnes à travers le monde.

Dans le jeu Sea Hero Quest, les joueurs pilotent un petit bateau et doivent accomplir certaines missions en retrouvant leur chemin sur l’océan.

En croisant les résultats des joueurs selon divers indicateurs, dont le pays d’origine, le sexe et le revenu, les chercheurs ont déterminé que l’environnement social d’une personne avait beaucoup d’influence sur son sens de l’orientation.

Ainsi, si les hommes ont généralement obtenu de meilleurs résultats, l’écart se rétrécissait considérablement chez les participants de pays où la disparité entre les sexes était aussi réduite. Les pays du nord de l’Europe (Danemark, Finlande et Norvège) dominent ainsi le classement, tout comme la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada et les États-Unis.

De manière générale, la capacité d’une personne à s’orienter diminue avec l’âge et les chercheurs souhaitent étudier le lien entre ce déclin et les risques de développer la maladie d’Alzheimer.

3. Éloigner les itinérants des commerces… en clôturant les trottoirs

Des commerces installent des clôtures sur les trottoirs à Los Angeles pour éloigner les itinérants. Photo : Capture d'écran - Google Street View

Une mesure de certains commerçants de Los Angeles fait couler beaucoup d’encre : pour éviter que des sans-abri s’approchent trop de leurs locaux, des clôtures ont été installées sur certains trottoirs dans Skid Row, un secteur en plein centre-ville.

La métropole californienne est aux prises avec une augmentation de personnes itinérantes: elles seraient près de 20 000 à vivre dans les rues, que ce soit à l’intérieur de tentes, de voitures ou carrément sur les trottoirs.

Dans certains secteurs notamment au sud de Los Angeles, la cohabitation entre des personnes en situation d’itinérance et d’autres résidents est particulièrement tendue. Le Los Angeles Times rapportait en juin des incendies à l’intérieur de campements.

Certains de ces commerçants n’ont pas de permis pour installer ces clôtures, parfois en pleine nuit, d’autres utilisent des permis les autorisant à entraver temporairement la voie publique pour effectuer des travaux sur leur bâtiment. Pour les organismes communautaires, la pose de ces clôtures est inacceptable et les autorités municipales ont indiqué vouloir intervenir dans le dossier.

4. Vous manquez d’électricité? Empilez des blocs de béton!

Le principe n’est pas très loin de celui des barrages hydroélectriques de pompage-turbinage, comme celui de Guangzhou en Chine : lorsqu’il y a un surplus électrique, l’eau est pompée en haut du barrage pour ensuite être relâchée lorsqu’il y a une demande électrique. L’eau alimente les turbines pour produire l’électricité nécessaire et ainsi de suite.

Pour une entreprise émergente suisse, ce principe de stockage d’énergie peut être reproduit à plus petite échelle en n’utilisant qu’une grue et divers blocs de ciment recyclés.

Lorsqu’il y a un surplus d’énergie, la grue soulève les blocs et les empile les uns sur les autres. Si un besoin d’énergie est pressenti, la grue laisse retomber le bloc, faisant ainsi tourner une turbine.

Or, puisque le béton est beaucoup plus lourd que l’eau, le système proposé par la firme Energy Vault a un potentiel énergétique beaucoup plus important que les barrages de pompage-turbinage.

L’entreprise prétend que ses tours de béton peuvent emmagasiner un total de 20 MWh, soit ce qu’il faut pour alimenter en électricité pour une journée l’équivalent de 2000 maisons suisses.

5. Bactéries et batteries du futur

Autre découverte dans le milieu de l’énergie : une batterie faite de papier et alimentée par des bactéries.

Selon des chercheurs de l’Université de l’État de New York, des composantes de métal ont été imprimées à l’intérieur de feuilles de papier. Par la suite, des exoélectrogènes – des bactéries qui parviennent à extraire des électrons hors de leurs cellules – ont été placés sur le papier. Ces électrons peuvent ensuite circuler à travers le métal et alimenter une batterie.

Le prototype qui est encore expérimental pourrait être très utile pour les pays en voie de développement dont la population n’a pas nécessairement accès à des infrastructures d’alimentation électrique traditionnelles, avancent les chercheurs.

6. Planer lors de l’éclipse solaire

L'éclipse solaire telle qu'observée au Tennessee aux États-Unis Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Noël Dumas

Si le spectacle offert par l’éclipse solaire totale de 2017 a été spectaculaire et que plusieurs personnes l’ont agrémenté avec de la musique de Bonnie Tyler, de nombreux Américains y sont allés de moyens plus chimiques.

En se basant sur des échantillons des eaux usées de deux villes du Kentucky, des chercheurs universitaires ont conclu que la consommation de drogues avait été beaucoup plus importante lors de l’éclipse.

Les chercheurs ont également comparé la consommation de drogues entre l’éclipse et les festivités du 4 juillet, fête nationale américaine.

La population a eu plus tendance à se tourner vers la consommation de cannabis, de MDMA et d’amphétamines lors de l’éclipse.

Ainsi, l’équipe souligne que les évènements festifs, organisés ou liés à des phénomènes naturels, demeurent une source de rechute pour des personnes déjà dépendantes à des drogues dures comme les opioïdes.