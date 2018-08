Un texte de Pascal Gervais

Grâce à la vente aux enchères en ligne, une première, un plus grand nombre de gens auront la possibilité d’acquérir l’un de ces animaux, explique Sylvie Madely, présidente de la Fondation de la GRC.

La liste des chevaux proposés aux enchères comprend des bêtes âgées de 1 à 13 ans, des juments poulinières et suitées, d’anciens membres du Carrousel, ainsi que des chevaux ne répondant pas à certains critères établis pour faire partie du Carrousel, notamment en ce qui concerne la conformité ou la couleur.

Cette vente aux enchères va rendre beaucoup de gens heureux en contribuant au programme d’élevage officiel, ainsi qu’aux programmes de la Fondation destinés aux jeunes à risque partout au Canada. Sylvie Madely, présidente de la Fondation de la GRC

Les cavaliers chevronnés considèrent que les chevaux hanovriens appartiennent à l’une des races équines les plus renommées et polyvalentes, qui ont remporté des médailles dans toutes les catégories aux Jeux olympiques et lors d’autres compétitions prestigieuses à travers le monde.

À regarder : Tranche de vie du Carrousel de la GRC

Nous avons fait appel à diverses personnes, dont la Canadienne Gina Smith, titulaire d’une médaille olympique en dressage, pour évaluer les chevaux. Elle nous a fait comprendre que nous avons des chevaux extraordinaires , mentionne Mme Madely.

La dernière vente aux enchères a eu lieu en 2015 et a permis de récolter 350 000 $ par la vente de 20 chevaux. Cette fois-ci, les organisateurs aimeraient recueillir 500 000 $.

La Fondation de la GRC a pour mandat de faciliter la collaboration entre les membres de la GRC et les principaux groupes communautaires au service des jeunes à risque .