Les premières familles écossaises arrivent à Métis en 1818, à bord de la goélette Rebecca. Elles fuient alors la crise économique dans leur pays.

Pour les aider, le seigneur John MacNider leur promet deux ans de vivres.

Dessin de la colonie écossaise, à ses débuts, à l’embouchure de la rivière Mitis Photo : Gracieuseté - Heritage Lower Saint Lawrence

La colonie s'installe à l'embouchure de la rivière Mitis. Elle vit de la forêt, de l'agriculture et de la pêche.

Des colons écossais labourent les champs à la fin des années 1800 dans la seigneurie de Métis. Photo : Gracieuseté - Heritage Lower Saint Lawrence

Au fil des ans, la colonie se découvre une vocation touristique, explique Alexander Reford, historien et directeur des Jardins de Métis.

Dès les années 1860-1870, on voit que la culture touristique se développe avec des Écossais qui deviennent propriétaires de leur ferme, mais aussi de maisons qui sont en location et la bourgeoisie montréalaise qui vient ici pour faire du tourisme. Alexander Reford, historien et directeur des Jardins de Métis

Un groupe d'amis sur la plage à l'hôtel Seaside de Métis-sur-Mer vers 1910 Photo : Gracieuseté - Heritage Lower Saint Lawrence

La seigneurie de Métis devient alors un lieu d'intérêt pour les recherches géologiques du recteur de l'Université McGill, Sir John William Dawson.

Sa descendante, Jill Ogilvie Harrington, explique que lorsque le recteur n’est pas dans son bureau, il fait des recherches en mer à bord de son voilier.

Il a trouvé un trésor géologique. Jill Ogilvie Harrington, descendante de Sir John William Dawson

D'autres professeurs de McGill s'installent à l'emplacement actuel de Métis-sur-Mer, qui était à l'époque surnommée « l'avenue des professeurs. »

Le bureau de la Price Brothers and Company à Métis-sur-Mer en 1897 Photo : Gracieuseté - Heritage Lower Saint Lawrence

Selon Alexander Reford, la beauté des lieux, mais surtout la présence d'églises protestantes, attire les riches commerçants montréalais.

C'est sûr que Dawson et bien d'autres, ils cherchent un lieu de villégiature dans lequel ils peuvent faire deux choses : parler en anglais, mais surtout, aller à l'Église. On oublie à quel point l'Église est importante. Pour des protestants à l'époque, sans église, on était un peu orphelin de notre propre croyance , explique-t-il.

Les descendants des colons écossais construisent les grands hôtels et les villas qui font de Métis-sur-Mer une station balnéaire courue.

Même si le village est très animé pendant l’été, sa fondation demeure les descendants des colons écossais, qui y demeurent toute l’année et qui offrent leurs services aux estivants.

Camp de bûcherons dans la seigneurie de Métis dans les années 1800 Photo : Gracieuseté - Heritage Lower Saint Lawrence

Ce sont des roches pour les estivants... sans les locaux, je crois que Métis n'existerait pas. Jill Ogilvie Harrington, descendante de Sir John William Dawson

200 ans plus tard, avec son bord de mer, ses jardins et ses grandes maisons d'été, Métis-sur-Mer demeure une petite Écosse au Québec.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse