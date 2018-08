Un texte de Jean-Philippe Martin

L’ancien hockeyeur était de passage plus tôt cette semaine à Québec pour prendre à part à un souper-conférence sur le cannabis dans le sport professionnel.

Il raconte notamment qu’il a commencé à consommer du cannabis à l’âge de 15 ans. À ce moment, c’était pour le plaisir lors de fêtes entre amis.

Mais c’est véritablement lorsqu’il a fait ses débuts dans les rangs professionnels à l’âge de 20 ans qu’il a commencé à consommer du cannabis pour son effet relaxant et pour calmer son anxiété.

« C’est à ce moment que je suis vraiment devenu un bagarreur et je l’ai été pendant huit ans. Je pouvais me battre une trentaine de fois par saison contre des colosses. L’anxiété ne me quittait jamais. »

Dans la LNH, je me disais: “OK, lundi ce sera contre Donald Brashear, mercredi contre George Laraque et vendredi, contre Colton Orr." J’avais besoin de quelque chose pour me calmer, sinon il m’était impossible de dormir. Riley Cote, ancien joueur des Flyers de Philadelphie

Durant sa carrière de hockeyeur professionnel, Riley Cote dit avoir consommé du cannabis pour traiter son anxiété. Photo : Getty Images/Chris McGrath

L’apologie du CBD

Riley Cote prend sa retraite en 2008 après quatre saisons chez les Flyers. Il a alors 28 ans et une autre saison à son contrat, mais les blessures l’ont forcé à se retirer.

Il devient alors entraîneur adjoint des Phamtoms de Leigh High Valley, le club-école des Flyers dans la Ligue américaine.

En parallèle, il s’intéresse de plus en plus à la médecine non conventionnelle et aux produits du cannabis, comme le cannabidiol (CBD).

Illégal sans ordonnance d'un médecin, cet extrait de plante permettrait cependant, selon certains, de traiter l'anxiété et d'atténuer des douleurs articulaires.

Au fil de ses recherches sur le sujet, il rencontre aussi d’autres athlètes qui ont vécu les mêmes problèmes que lui dans la pratique de leur sport.

Ils avaient tous un côté sombre à leur vie. Ils étaient tous accros à l’alcool ou aux médicaments. Ils ont trouvé le cannabis comme un outil pour les aider à mieux gérer leur stress ou soigner leurs blessures. Riley Cote, à propos des athlètes qui l'ont aidé à fondé Athletes for Care

Avec l’aide de ces athlètes et de scientifiques, Riley Cote fonde Athletes for Care, une organisation sans but lucratif qui souhaite venir en aide aux athlètes actifs ou retraités et qui fait la promotion des bienfaits des produits du cannabis.

« Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions utiliser notre statut d’athlète et nos histoires personnelles pour vanter les bienfaits des cannabinoïdes au lieu d'opioïdes et de l'alcool. »

Congédié en raison de son discours?

Riley Côté estime que son discours procannabis lui a coûté son poste d’entraîneur adjoint avec les Phantoms de Leigh High Valley, le club-école des Flyers qu’il a occupé pendant six saisons.

Lors d’une rencontre formelle d’anciens joueurs des Flyers à l’été 2017, Côté a fait une présentation de 45 minutes sur les bienfaits du cannabidiol et il a distribué quelques échantillons.

« Le lendemain, Ron Hextall (directeur-gérant des Flyers) m’a rencontré pour me dire que l’organisation souhaitait aller dans une autre direction. Pourtant, trois semaines avant, on m’avait dit que je serais de retour. »

Mais Cote n’est pas amer qu’on lui ait montré la porte du monde du hockey. Il dit pouvoir maintenant se consacrer à temps plein à ce qu’il considère sa mission: faire la promotion du cannabis médicinal.

Il participe à des conférences et il a lancé récemment sa propre compagnie de produits d’huile de cannabis aux États-Unis.

Riley Cote a participé à une conférence sur le cannabis dans le sport professionnel le 22 août à Québec. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Il espère que les circuits de sports professionnels et leur association d’anciens joueurs montrent une ouverture pour le cannabis.

Dans la LNH, cette substance n’apparaît pas sur la liste des substances bannies, bien que les joueurs doivent se soumettre à des tests de détection.

Mais que la ligue en fasse la promotion auprès de ses joueurs, il a un pas que les dirigeants des ligues professionnelles ne sont pas prêts à franchir et qui n’a rien à voir avec la santé des joueurs, selon Riley Cote.

« La ligue n’est pas prête parce que la culture du hockey et du sport professionnel est associée à l’alcool. Depuis toujours, Molson ou les autres compagnies de bières commanditent le hockey. Il y a un conflit. L’industrie du cannabis devient une menace. »

La légalisation du cannabis va toutefois bousculer les choses, croit Riley Cote.

Il estime que le jour n’est pas si loin où un circuit professionnel acceptera de s’associer publiquement à une entreprise de marijuana thérapeutique.

« Je vous assure que d’ici cinq ans, je serai dans un vestiaire de hockey pour offrir un cours 101 sur les effets positifs du cannabidiol. »