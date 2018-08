Je peux vous confirmer que toutes et tous se sont engagés dans cette démarche dans une atmosphère de collaboration , a déclaré la présidente du Conseil des gouverneurs, Rachel Maillet Bard, par courriel.

La première phase de l'analyse du climat organisationnel a été menée par la firme Analys psychologie organisationnelle inc. et concerne la haute direction et les équipes qu'elle dirige. La seconde phase s'étendra à l'ensemble du personnel du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), durant l'automne.

La crise du CCNB a commencé lorsque Liane Roy PDG du CCNB, a été visée par une lettre de membres de la direction dénonçant son style de gestion. Photo : Radio-Canada/Guy LeBlanc

Par respect pour notre personnel et aussi envers le processus en cours, nous ne pouvons donc pas vous partager plus d’information à ce moment-ci , ajoute Rachel Maillet Bard.

Cet exercice interne est très important pour le CCNB et le Conseil des gouverneurs s’engage à mener la démarche à terme dans le respect de la démarche établie. Lorsque la phase deux sera terminée, nous serons en mesure de donner plus de détails , conclut-elle.

On apprenait en mars dernier que six membres de la direction du CCNB avaient signé une lettre afin de dénoncer le climat de méfiance, d'abus de pouvoir et/ou d'intimidation que fait régner, selon eux, la PDG du CCNB, Liane Roy.

Les cas d’inconduite et d’inefficacité graves impliquant notre PDG ont créé, au fil des ans, un environnement toxique , pouvait-on lire dans la lettre.

Radio-Canada a fait plusieurs demandes d'entrevue avec les différentes parties au dossier. Elles sont, pour l'instant, toutes sans réponse.