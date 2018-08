Les trois adolescents, qui ont été arrêtés entre le 15 et le 22 août, ont été remis en liberté sur promesse de comparaître.

Une intervention policière menée au 700, boulevard Charlemagne à la suite d'une attaque de bande, le 14 août, a mené à ces arrestations.

Deux des jeunes sont âgés de 16 ans et l'autre est âgé de 15 ans. Ils ont été notamment inculpés de vol qualifié, d'agression armée et de port d'arme dans un dessein dangereux.

L'un des adolescents de 16 ans avait déjà été accusé, en juillet, de voies de fait contre un policier qui n'était pas en service.

Par ailleurs, des parents inquiets de la violence dans le quartier Orléans se sont unis pour combattre les attaques en bande.