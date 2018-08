Le nouveau refuge sera prêt à accueillir pensionnaires, personnel et la population dès le 28 août prochain. D'ici là, la SPA ferme ses portes afin de bien s'installer pour la réouverture. La population pourra découvrir l'endroit qui a été conçu avec l'aide d'architectes et designers américains le mardi lors d'une journée portes ouvertes.

La maquette du nouveau refuge de la Société protectrice des animaux de l'Estrie Photo : Photo fournie/SPA de l'Estrie

Vendredi, les employés et des bénévoles transportent les chats vers le nouveau refuge tandis que samedi ce sera au tour des chiens. Au total, une centaine d'animaux seront déménagés. Plusieurs animaux ont été adoptés de façon temporaire afin de faciliter la logistique des prochains jours.

Les nouvelles installations permettront d'offrir un environnement plus confortable et mieux adapté aux différents besoins des animaux. Des aires distinctes ont été pensées pour les chats et les chiens. Chaque espace a sa propre ventilation afin d'améliorer l'aération et diminuer les odeurs.

Les vétérinaires de la SPA auront maintenant accès à une salle d'opération à la fine pointe de la technologie. Dans les locaux de la SPA sur la rue Queen, une seule table d'opération était mise à la disposition des vétérinaires alors que maintenant ils en auront deux.

Une salle d'opération au nouveau refuge de la SPA de l'Estrie Photo : Radio-Canada/Rebecca Martel

Rappelons qu'une vaste campagne de souscription avait été lancée afin de réaliser ce projet d'envergure. Un projet rendu nécessaire puisque les installations de la rue Queen n'étaient plus adéquates. La campagne a permis d'amasser jusqu'ici un peu plus de 752 000 $. L'objectif est de 850 000 $.