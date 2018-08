L'entreprise derrière le projet du port spatial Canso doit préparer un rapport sur les impacts potentiels du projet sur les ressources en eau, le sol, la qualité de l'air, la gestion des marchandises dangereuses et des déchets et la santé humaine, ainsi qu'un plan des mesures d'urgence. C'est ce qu'a déclaré la ministre provinciale de l'Environnement, Margaret Miller, dans une décision rendue jeudi.

L'installation spatiale de Canso, située près de la petite communauté du même nom, dans l'est de la Nouvelle-Écosse, aurait une superficie de 20 hectares et vise à attirer des entreprises qui souhaitent mettre des satellites en orbite à des fins commerciales.

Maritime Launch Services, qui a soumis sa demande d'évaluation environnementale en juillet, dispose d'un an pour compiler ses données et soumettre son rapport, affirme la ministre Miller,

Son président et chef de la direction, Stephen Matier, a indiqué que même si cette décision avait entravé le projet d'inauguration plus tard cette année, l'entreprise prévoit toujours amorcer les travaux de construction au printemps.

Il précise que sa société a l'intention de terminer le rapport aussi rapidement et correctement que possible, afin de respecter les échéanciers.

Un carburant toxique qui inquiète

En juillet dernier, Michael Byers, un professeur de science politique à l’Université de Colombie-Britannique (UBC), avait tiré la sonnette d’alarme au sujet d’un ergol liquide appelé diméthylhydrazine asymétrique (DMHA, ou UDMH en anglais), utilisé lors de lancements de fusée.

Échec d'un lancement de fusée MOMO-2 sur l'île d'Hokkaido, au Japon, le 30 juin 2018. Photo : Associated Press/Masanori Takei

Les scientifiques de l’ancienne Union soviétique l’appelaient le souffle du diable et des pays comme la Chine et la Russie tendent de plus en plus à y renoncer. Des études font état de cancers inhabituels , deux fois plus élevés que la normale, dans les régions de la Russie et du Kazakhstan où des citoyens ont pu être exposés au DMHA après un déversement.