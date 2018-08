Le programme comportera des notions de lois et traditions légales autochtones.

Selon le doyen de la Faculté de droit, Christopher Waters, le cours permettra surtout aux étudiants de comprendre qu'il n'y a pas que la common law et le droit civil comme systèmes juridiques au Canada.

Christopher Waters estime qu'un bon nombre d'étudiants deviendront avocats et auront à travailler avec des membres des communautés autochtones.

Selon lui, il est indispensable d'avoir les compétences et les connaissances culturelles pour bien servir les clients.

M. Waters croit qu'il s'agit d'une première dans une université ontarienne.

L'article 28 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation demande notamment aux facultés de droit qu'il y ait une meilleure couverture des affaires juridiques autochtones.

M. Waters note que certains Autochtones perçoivent les lois canadiennes comme une imposition de règlements auxquels ils n'ont pas consenti.

Si nous sommes pour avoir une vraie relation de nation à nation avec les communautés autochtones, nous devons explorer leurs traditions légales. Christopher Waters, doyen de la faculté de droit de l'Université de Windsor

L'Université sera peut-être la première en Ontario à offrir un cours obligatoire sur le droit autochtone. Photo : Université de Windsor

Une panoplie de professeurs

Plusieurs enseignants partageront la charge de cours, dont Beverly Jacobs, récipiendaire de l'Ordre du Canada et participante à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Mme Jacobs est aussi l'ancienne présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada.

Jeffery Hewitt, ancien président du barreau autochtone et conseiller pour la Première Nation Rama, Valarie Waboose, ancienne conseillère de la Première Nation de Walpole Island, et Sylvia McAdam, l'une des fondatrices du mouvement Idle No More feront aussi partie des enseignants de ce cours.

L'école a aussi un programme de résidence pour les aînés autochtones, des travailleurs sociaux autochtones dans ses cliniques et un coordonnateur d'études légales autochtones dans sa faculté.