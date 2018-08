Un texte de Thomas Gerbet, avec Nathalie Lemieux et Vincent Maisonneuve

Les quatre premières années d'un mandat de la CAQ, le chef de la CAQ, François Legault, prévoit construire environ 30 « Maisons des aînés » afin de combler les 2600 places qui manquent présentement dans le réseau des Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Chaque maison accueillera un maximum de 130 résidents.

« En 2038, tout le monde aura accès à des services de qualité avec les nouveaux standards », a déclaré le chef caquiste. François Legault souhaite même utiliser ces maisons pour « désengorger les urgences et les lits d'hôpitaux ».

Après vérification, il y a 37 500 résidents dans les CHSLD publics et privés conventionnés au Québec. Pour offrir autant de places dans les maisons des aînés d'ici 2038, un gouvernement de la CAQ devrait accélérer le rythme de construction dès 2022.

De plus, le vieillissement de la population augmentera grandement le nombre de places requises. Le Conference Board évaluait l'an dernier que la demande en lits de soins de longue durée pourrait presque doubler d'ici 2035.

Pour combler 75 000 places, la CAQ devrait construire 35 maisons neuves par année entre 2022 et 2038. Au total, toutes ces maisons coûteraient 20 milliards en dollars d'aujourd'hui.

Bien évidemment, conserver le modèle actuel coûterait aussi beaucoup d'argent. Des CHSDL nécessitent déjà des rénovations majeures et plusieurs devraient être construits pour combler les nouveaux besoins.

Le défi du recrutement de personnel

Vidéo de présentation des maisons des aînés de la Coalition avenir Québec. Photo : CAQ

François Legault propose plus de soins, des repas adaptés et mettre fin au problème du nombre de bains. Pour offrir plus de services, la CAQ devra recruter massivement de la main-d'oeuvre, surtout avec moins de patients par maison donc plus de lieux d'hébergement.

Radio-Canada a amplement documenté le manque criant de personnel dans les CHSDL ces dernières années. Il manque de nombreux médecins, mais aussi des préposés aux bénéficiaires.

Il y a quelques mois, malgré les 36 millions de dollars investis par le gouvernement pour offrir un deuxième bain par semaine aux résidents, plusieurs établissements ont été incapables d'offrir ces services, faute de personnel.

En fait, sur les 12 000 personnes employées dans des CHSLD du Québec, il faudrait 1000 de plus, simplement pour offrir des soins adéquats dans les établissements publics, selon une étude de la CSN.

Invité à expliquer sa stratégie de recrutement, la CAQ nous a répondu qu'elle comptait sur plusieurs mesures, parmi lesquelles :

revaloriser le métier de préposé aux bénéficiaires en proposant notamment des environnements de travail moderne;

créer une nouvelle entité professionnelle à adhésion obligatoire pour que leurs conditions soient plus intéressantes;

créer un programme continu travail-études.

Par ailleurs, la Coalition avenir Québec ne pourrait pas miser davantage sur une main-d'oeuvre issue de l'immigration puisque le parti propose plutôt de réduire les seuils d'immigration de 50 000 à 40 000 par année.