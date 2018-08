Selon plusieurs médias, la plainte déposée mercredi à la cour supérieure de Boston ne mentionne pas le montant demandé en dommages et intérêts. En revanche, il y est précisé que la présumée victime aurait souffert d’un sévère stress émotionnel, incluant de l’anxiété et un manque de confiance.

La plainte allègue que la jeune femme de 28 ans a reconnu Batali dans un restaurant en avril 2017 et a essayé de prendre une photo de lui. Dans le document, on explique qu’ensuite Batali l’a invitée à prendre un égoportrait avec lui. Sans lui demander sa permission, il l’aurait embrassée à plusieurs reprises sur le visage, aurait touché sa poitrine, et lui aurait attrapé les fesses et mis sa main entre ses jambes.

Ni Mario Batali ni ses représentants n’avaient pas répondu vendredi aux courriels leur demandant de commenter les allégations.

Plusieurs femmes ont déjà accusé de harcèlement sexuel et d’attouchements Mario Batali. Le chef fait aussi l’objet d'allégations d’agressions sexuelles sur des femmes alors qu’elles étaient inconscientes.