Un texte de Karine Lessard

Durant les 10 jours d’activités de la fierté gaie dans la capitale nationale, seuls deux événements officiels ont été présentés sur la rive gatinoise.

L’un de ces événements, une soirée dansante au Café-bar Le Tonik, a attiré quelque 200 personnes. Il a été mis sur pied par Jeunesse idem, un organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des membres de la communauté LGBTQ2+.

Son directeur général, Érik Bisson, se dit satisfait de cette première collaboration avec le comité organisateur de Fierté dans la capitale. Il espère qu’elle pourra jeter les bases de futurs partenariats.

Dans les trois dernières années, j’ai vu un réel essai afin de tendre une perche. Il y a encore beaucoup de travail à faire , constate-t-il.

Certainement, il y a une volonté de collaborer. Érik Bisson, directeur général de Jeunesse idem

Jeunesse idem présentera aussi, samedi, une « soirée drag-queen » au Petit Chicago, mais l’événement ne figure pas dans la programmation officielle de la semaine de la fierté.

Érik Bisson est le directeur général de l'organisme Jeunesse idem Outaouais. Photo : Radio-Canada

L’agent des relations communautaires francophones de Fierté dans la capitale, Davy Sabourin, reconnaît lui aussi que plus d’actions devront être prises à l’avenir pour inclure davantage la région de l'Outaouais et les francophones.

On l’a reconnu l’an dernier. On a fait des efforts pour avoir des activités qui sont bilingues et on va continuer de le faire , dit-il.

Davy Sabourin reconnaît que des efforts restent à faire. Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, l’une des priorités du comité organisateur cette année était de s’assurer que tout le matériel distribué pendant la semaine soit bilingue.

Bâtir des ponts entre les deux rives

M. Bisson croit que la communauté LGBTQ2+ de l’Outaouais doit se mobiliser d’elle-même et faire preuve d’initiative, afin d’arrimer ses activités à celles d’Ottawa.

Il faut des gens qui veulent s’impliquer, qui arrivent pour amener des solutions, des suggestions, des idées. Érik Bisson, directeur général de Jeunesse idem

Cet avis est partagé par François Zarraga, président du comité de la fierté au sein de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Il fait remarquer que la taille de la région de la capitale nationale peut être un défi pour mobiliser les collaborateurs.

Gatineau est un vaste territoire, plus large qu’Ottawa. On parle du Pontiac à Papineauville. [...] C’est énorme, en termes de territoire. C’est difficile de remanier la communauté en général , explique M. Zarraga.

François Zarraga préside le comité de la fierté de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Photo : Radio-Canada

Il souhaite d’ailleurs créer Fierté Gatineau, un organisme qui pourrait chapeauter l’ensemble des activités LGBTQ2+ se déroulant sur le territoire gatinois. Au sein de cet organisme, M. Zarraga aimerait également mettre sur pied dès l'an prochain un défilé dans les rues du secteur de Hull.

Il espère rencontrer le maire Maxime Pedneaud-Jobin cet automne, afin de discuter des possibilités de réalisation de ce projet. Pour l’instant, aucune date n’est fixée.

Les organisateurs de Fierté dans la capitale se disent quant à eux ouverts à une collaboration pour que leur défilé se prolonge à Gatineau. Si une entente est conclue, ils espèrent pouvoir mettre le tout en place avant l’hiver.