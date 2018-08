L'entreprise, qui s'implante notamment à Weedon, va financer un coordonnateur qui sera chargé de développer des stratégies de recherche et servira de lien entre l'Universite et l'industrie. Il supervisera une équipe d'étudiants chercheurs qui devront développer différents projets de recherches.

Avec la légalisation du cannabis qui arrive à grands pas, les questions entourant l'usage de cette plante sont nombreuses. L'Université de Sherbrooke y voit là la possibilité de mettre une panoplie de compétences au service de ce nouveau secteur d'activités.

Le but c'est de propulser la recherche et d'amener de l'argent en recherche pour nous permettre de mieux utiliser la biomasse. Ça peut permettre aussi de faire de la recherche en génie afin de faire bien fonctionner les serres pour assurer une belle croissance des plantes la recherche. Il y a une foule de recherches potentielles. SERGE BEAUDOIN, directeur du groupe partenariat des affaires à l'Université.

Rapellontsque MYM Nutraceuticals va construire à Weedon 15 serres de production et un bâtiment multifonctionnel de plus de 100 000 pieds carrés comprenant un centre de recherche, une école, un restaurant, un hôtel-spa, un musée, un centre d'interprétation, une boutique et un centre de recherche sur le chanvre à des fins industrielles. Le projet est évalué à 200 millions de dollars.