Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

L'économie bouillonne en Abitibi-Est. Le député libéral sortant, Guy Bourgeois, sollicite un deuxième mandat dans cette circonscription en priorisant la prospérité économique.

Une économie forte nous permet de générer des fonds, non seulement pour les individus, mais pour l'État. Donc, des bons emplois, bien rémunérés, il faut s'assurer d'avoir des bonnes mesures pour faire ça , croit-il.

La pénurie de main-d'oeuvre fait aussi partie des préoccupations de Guy Bourgeois, tout comme son adversaire du Parti québécois, Élizabeth Larouche, qui en est à sa troisième campagne dans Abitibi-Est. Celle-ci avait été élue dans le gouvernement de Pauline Marois en 2012.

Elle compte miser sur l'attraction et la rétention de résidents dans la circonscription. Travailler en région, vivre en région et décider en région. Ce sont les orientations qu'on va prendre. On veut mettre en place des stratégies qui vont faire qu'on attire la main-d'oeuvre et garder nos jeunes ici , indique-t-elle.

Route 117 et environnement

De tels projets ne peuvent pas être mis de l'avant sans la réfection de la route 117, selon le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), Pierre Dufour.

Quand on remarque la situation des accidents à répétition, des décès sur la route 117, pour nous, c'est une priorité. Que ce soit la sécurité, l'agrandissement des zones de dépassement ou les voies cyclables, je compte avoir l'appui de la coalition et de mon chef dans ce dossier , envisage-t-il.

La candidate de Québec solidaire, Lyne Cyr, compte plutôt attirer l'attention sur les enjeux environnementaux. Elle espère aussi susciter le débat sur la façon d'exploiter les ressources naturelles de la région comme l'eau, l'or et la forêt.

On risque de devenir une région qui se vide de sa richesse. Si le développement d'une région ne s'en tient qu'aux mines, on est condamné, c'est évident. Il faut trouver une façon de conserver plus nos richesses, nos minerais, ce qu'on sort de terre et de pouvoir le développer et de le transformer ici sur place , avance-t-elle.

Soulignons que Maxim Perron-Tellier se représente pour une deuxième élection consécutive pour le Parti conservateur du Québec. Mélina Paquette représentera le Parti vert du Québec.